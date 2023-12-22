Україна розриває угоду про зону вільної торгівлі з Білоруссю

Законопроєкт буде подано на розгляд Верховної Ради та набуде чинності після його ухвалення та публікації в передбаченому законом порядку

На сьогоднішньому засіданні, 22 грудня, уряд ініціював припинення міжурядової угоди про вільну торгівлю з Білоруссю. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

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Як зазначається, рішенням уряду схвалено законопроект, який припиняє дію Угоди між урядом України і урядом Республіки Білорусь про вільну торгівлю та низки інших документів, що забезпечували режим вільної торгівлі між країнами та вилучення з такого режиму. Законопроєкт буде подано на розгляд Верховної Ради та набуде чинності після його ухвалення та публікації в передбаченому законом порядку.

«Зрозуміло, що жодної торгівлі між Україною та державою-агресором та сателітом Росії-Білоруссю – не існує вже майже два роки, як явища. Вказаними рішеннями ми лише приводимо договірно-правову базу у відповідність до реалій. Зачистку нормативно-правового поля від сміття, пов’язаного з Росією та її союзниками, ми проводимо постійно та наполегливо, але, як бачите, працювати ще є над чим», – розповів заступник Міністра економіки України – Торговий представник України Тарас Качка.

Нагадаємо, у 2021 році Білорусь обмежила імпорт українських товарів.