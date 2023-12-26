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У Білорусі затримують громадян, що повертаються з-за кордону

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Білорусі затримують громадян, що повертаються з-за кордону
При поверненні додому білорусів перевіряють спецслужби
фото ілюстративне

Із вересня 2023 року громадяни Білорусі не можуть обміняти чи продовжити свої паспорти у посольствах та консульствах за кордоном

Із початку року не менше 125 громадян Білорусі було затримано після повернення до країни з-за кордону. Про це повідомляє LRT.

Правозахисний центр «Весна» зазначає, що затримання відбуваються найчастіше після того, як телефони білорусів перевірили співробітники КДБ чи митниці.

Згодом багато із затриманих було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею про розповсюдження екстремістських матеріалів. Найчастіше на кордоні затримують білорусів, які приїжджають із Литви, проте перевірки та затримання відбуваються на всіх прикордонних пунктах Білорусі, включаючи ті, що працюють на кордоні з Росією.

Із вересня 2023 року громадяни Білорусі не можуть обміняти чи продовжити свої паспорти у посольствах та консульствах за кордоном, для цього треба особисто приїхати до Білорусі. Крім того, тепер білорусам потрібно приїжджати на батьківщину і для проведення операцій із автомобілями та нерухомістю.

Білоруські правозахисники вважають, що все це робиться для того, щоб заманювати до Білорусі громадян країни, які виступають проти режиму Лукашенка та змушені виїхати з країни під загрозою кримінальної справи.

Литва після цього оголосила, що видаватиме громадянам Білорусі, які живуть у ній, так звані «паспорти іноземців». Цей захід буде застосовуватися до тих білорусів, які зазнавали репресій у себе на батьківщині і не можуть повернутися до країни, щоб оновити документи. Таких людей у Литві зараз мешкає близько тисячі.

У листопаді уряд Білорусі ухвалив, що громадяни, які планують переїхати на постійне місце проживання в інші країни, повинні отримувати спеціальний дозвіл у міграційних органах за місцем проживання.

За оцінкою білоруського правозахисного проекту «Весна», на травень поточного року в країні перебували під вартою понад півтори тисячі противників режиму Олександра Лукашенка.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко паспорт Литва

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