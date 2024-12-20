Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

DeepState: Окуповано ще один населений пункт (мапа)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
DeepState: Окуповано ще один населений пункт (мапа)
Триває 1031-й день повномасштабної війни
фото: Emerging Europe

Ворог захопив Костянтинопольське на Донеччині

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно з нею, ворог окупував село Костянтинопольське, що в Покровському районі Донецької області.

Крім того, окупанти просунулись біля Кругленького, Зорі, Зеленівки та в Новооленівці.

Нагадаємо, триває 1031-й день повномасштабної війни в Україні.

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 189 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 51 авіаційного удару, скинувши при цьому 80 КАБів, застосувавши 820 дронів-камікадзе, здійснивши понад 4100 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Читайте також:

Теги: окупація Донеччина фронт війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ від початку повномасштабної війни втратила в Україні 31610 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 18 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
18 грудня, 07:49
Звіт ISW щодо війни в Україні 16 грудня
Окупанти просунулися під Сіверськом, Торецьком, Покровськом і Вугледаром – карти ISW
16 грудня, 04:16
У 2012 році після розриву стосунків із сирійським диктатором Башаром Асадом, Франція не прагнула до нормалізації відносин з урядом Сирії
Французькі дипломати вперше за 12 років поїдуть до Сирії: яка мета візиту
15 грудня, 22:20
Ситуація на фронті 13 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 13 грудня 2024 року
13 грудня, 00:00
Лубінець підтвердив готовність України забрати усіх своїх громадян із російського полону
РФ показала список на обмін понад 600 військовополонених українців: реакція Лубінця
2 грудня, 21:44
Ростовську область та Краснодарський край атакували безпілотники: є руйнування
Ростовську область та Краснодарський край атакували безпілотники: є руйнування
28 листопада, 04:19
Єрмак висловився про переговори з РФ
Єрмак назвав умови для переговорів з Росією
27 листопада, 15:31
Експосол Джон Гербст: Ідея Трампа полягатиме в тому, що частина України залишатиметься під контролем Росії, що є дуже тривожним
Територіальні поступки та 20 років мораторію на НАТО. Посол Гербст – про те, що Трамп готує Україні
23 листопада, 07:05
Звіт ISW щодо війни в Україні
Росіяни просунулися в Курській області, а ЗСУ – на Харківщині – карти ISW
20 листопада, 07:10

Події в Україні

У Києві вдруге за ніч оголошена повітряна тривога
У Києві вдруге за ніч оголошена повітряна тривога
Держреєстри України пережили масштабну кібератаку: подробиці від Мін'юсту
Держреєстри України пережили масштабну кібератаку: подробиці від Мін'юсту
DeepState: Окуповано ще один населений пункт (мапа)
DeepState: Окуповано ще один населений пункт (мапа)
Кривий Ріг зазнав ракетної атаки: троє постраждалих, серед них дитина (оновлено)
Кривий Ріг зазнав ракетної атаки: троє постраждалих, серед них дитина (оновлено)
Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 20 грудня 2024 року
Інформація про стан енергосистеми. ДТЕК звернувся до споживачів
Інформація про стан енергосистеми. ДТЕК звернувся до споживачів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Точно не Росія: Пентагон назвав найсильнішу армію світу
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 грудня: ситуація на фронті
53K
Сирійці мішками несуть гроші до банків
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 грудня 2024
23K
Чехія може скасувати тимчасовий захист українців: названо умову
20K
Зеленський різко відреагував на пропозицію Путіна про «технологічну дуель»

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua