DeepState: Окуповано ще один населений пункт (мапа)

Ворог захопив Костянтинопольське на Донеччині

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно з нею, ворог окупував село Костянтинопольське, що в Покровському районі Донецької області.

Крім того, окупанти просунулись біля Кругленького, Зорі, Зеленівки та в Новооленівці.

Нагадаємо, триває 1031-й день повномасштабної війни в Україні.

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 189 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 51 авіаційного удару, скинувши при цьому 80 КАБів, застосувавши 820 дронів-камікадзе, здійснивши понад 4100 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.