DeepState: Росіяни захопили населений пункт на Куп'янському напрямку

В Україні триває 1360-й день повномасштабної війни

Росіяни захопили Степову Новоселівку на Куп'янському напрямку. Про це повідомляють аналітики проєкту deepstate, пише «Главком».

Також російським окупантам вдалося просунутися поблизу Солодкого та Новоуспенівського.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі.

Водночас російська терористична армія та українські війська продовжують операції з перехоплення в напрямку Покровська Донецької області, оскільки темпи просування окупантів у місті та його околицях тимчасово знизилися.