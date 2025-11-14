Головна Країна Події в Україні
DeepState: Росіяни захопили населений пункт на Куп'янському напрямку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
DeepState: Росіяни захопили населений пункт на Куп'янському напрямку
скриншот з deepstatemap.live

В Україні триває 1360-й день повномасштабної війни

Росіяни захопили Степову Новоселівку на Куп'янському напрямку. Про це повідомляють аналітики проєкту deepstate, пише «Главком».

Також російським окупантам вдалося просунутися поблизу Солодкого та Новоуспенівського.

Нагадаємо, ситуація в районі Покровська-Мирнограда залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів кишені, а російські війська продовжують наступати в цьому районі.

Водночас російська терористична армія та українські війська продовжують операції з перехоплення в напрямку Покровська Донецької області, оскільки темпи просування окупантів у місті та його околицях тимчасово знизилися. 

