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День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі

Діана Гасюк
glavcom.ua
День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі
Цей день відзначають не тільки люди, що працюють за вказаними напрямками діяльності, але й багато автомобілістів-любителів
фото з відкритих джерел

Подія є офіційним професійним святом працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства

29 жовтня, в Україні відзначається День автомобіліста та дорожника. Сьогодні вітають професіоналів, чия робота пов'язана з перевезеннями – таксистів, далекобійників і водіїв, а також всіх людей, хто водить машину. 

Цей день затверджений згідно з Указом Президента України Леоніда Кравчука в 1993 році. Подія є офіційним професійним святом працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Цей день відзначають не тільки люди, що працюють за вказаними напрямками діяльності, але й багато автомобілістів-любителів.

«Главком» зібрав найкрасивіші вітання та листівки на День автомобіліста у 2023 році.

Привітання прозою

День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі фото 1

З Днем Автомобіліста! Нехай дорога завжди буде гладкою, бензобак повний, а твоя машина – надійною супутницею на життєвому шляху!

***

З Днем автомобіліста! Нехай твій автомобіль завжди підпорядковується твоїм бажанням, а дорога куди б ти не попрямував-призводить до успіху і щастя!

***

Вітаємо всіх водіїв з Днем автомобіліста! Нехай твоє життя буде такою ж яскравою і насиченою, як пейзажі біля дороги, а твоя машина – такою ж надійною, як твоя дружба!

***

З Днем автомобіліста тебе! Нехай кожна поїздка приносить радість, а кожен кілометр зміцнює твою майстерність за кермом! Доброї дороги тобі, і нехай колеса ніколи не потрапляють в ями.

Привітання з Днем автомобіліста у віршах

День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі фото 2

Хай світло зелене завжди горить,
Ніколи нічого ніде не болить!
Удача хай з неба завжди зорить,
І буде щасливою кожна мить!
Удача у руки хай швидко летить,
Мотор не ламається, не гуркотить!
Кохання у грудях нехай палає
І сяйво фортуни, добра мерехтить!

***

Хай авто вас не підводить,
Та успішно всіх вас возить!
Щастя сім'ям, сил, удачі,
Щоб минули вас невдачі!
Дружби, радощів та перемог

***

Міцним хай буде вірний кінь,
Щоб не підвів вас ніколи
Та був приємним завжди шлях
До рідного для серця дому!

***

В день автомобіліста
Хочу побажати:
Хай весело шумить мотор,
Хай шлях ваш омина затор.
Хай вдала буде кожна мить,
Хай янгол на шляху оберігає!

***

Ти спокою ані хвилинки не маєш,
В руках ти кермо віртуозно тримаєш,
Співає двигун тобі пісню гарячу.
І мчиш ти, поклавшись на Бога й удачу!
Хай кінь твій залізний слухняно мчить шляхом,
Хай всі негаразди розвіються прахом,
Щасливо хай стелеться траса твоя!
Вітаю, мій друже, тебе з Днем водія!

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Привітання з Днем автомобіліста у картинках

День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі фото 3
День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі фото 4
День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі фото 5
День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі фото 6
Теги: дороги автомобіль робота Щастя затор

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