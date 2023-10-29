День автомобіліста 2023: привітання у віршах, картинках та прозі

Цей день відзначають не тільки люди, що працюють за вказаними напрямками діяльності, але й багато автомобілістів-любителів

Подія є офіційним професійним святом працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства

29 жовтня, в Україні відзначається День автомобіліста та дорожника. Сьогодні вітають професіоналів, чия робота пов'язана з перевезеннями – таксистів, далекобійників і водіїв, а також всіх людей, хто водить машину.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Цей день затверджений згідно з Указом Президента України Леоніда Кравчука в 1993 році. Подія є офіційним професійним святом працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Цей день відзначають не тільки люди, що працюють за вказаними напрямками діяльності, але й багато автомобілістів-любителів.

«Главком» зібрав найкрасивіші вітання та листівки на День автомобіліста у 2023 році.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Привітання прозою

З Днем Автомобіліста! Нехай дорога завжди буде гладкою, бензобак повний, а твоя машина – надійною супутницею на життєвому шляху!

***

З Днем автомобіліста! Нехай твій автомобіль завжди підпорядковується твоїм бажанням, а дорога куди б ти не попрямував-призводить до успіху і щастя!

***

Вітаємо всіх водіїв з Днем автомобіліста! Нехай твоє життя буде такою ж яскравою і насиченою, як пейзажі біля дороги, а твоя машина – такою ж надійною, як твоя дружба!

***

З Днем автомобіліста тебе! Нехай кожна поїздка приносить радість, а кожен кілометр зміцнює твою майстерність за кермом! Доброї дороги тобі, і нехай колеса ніколи не потрапляють в ями.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Привітання з Днем автомобіліста у віршах

Хай світло зелене завжди горить,

Ніколи нічого ніде не болить!

Удача хай з неба завжди зорить,

І буде щасливою кожна мить!

Удача у руки хай швидко летить,

Мотор не ламається, не гуркотить!

Кохання у грудях нехай палає

І сяйво фортуни, добра мерехтить!

***

Хай авто вас не підводить,

Та успішно всіх вас возить!

Щастя сім'ям, сил, удачі,

Щоб минули вас невдачі!

Дружби, радощів та перемог

***

Міцним хай буде вірний кінь,

Щоб не підвів вас ніколи

Та був приємним завжди шлях

До рідного для серця дому!

***

В день автомобіліста

Хочу побажати:

Хай весело шумить мотор,

Хай шлях ваш омина затор.

Хай вдала буде кожна мить,

Хай янгол на шляху оберігає!

***

Ти спокою ані хвилинки не маєш,

В руках ти кермо віртуозно тримаєш,

Співає двигун тобі пісню гарячу.

І мчиш ти, поклавшись на Бога й удачу!

Хай кінь твій залізний слухняно мчить шляхом,

Хай всі негаразди розвіються прахом,

Щасливо хай стелеться траса твоя!

Вітаю, мій друже, тебе з Днем водія!

Привітання з Днем автомобіліста у картинках