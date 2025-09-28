Головна Країна Суспільство
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 28 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

28 вересня 2025 року у світі відзначають Міжнародний день загального доступу до інформації та Всесвітній день боротьби проти сказу. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого сповідника Харитона.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 28 вересня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день права знати

28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Цей день був встановлений ЮНЕСКО для підвищення обізнаності про важливість права на доступ до інформації, а також необхідність захисту фундаментального права на свободу вираження поглядів. В Україні це свято є нагадуванням про Закон про доступ до публічної інформації.

Всесвітній день боротьби проти сказу

28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Ініціатива, присвячена підвищенню обізнаності про сказ, його профілактику та заходи боротьби з цією хворобою у всьому світі.

Всесвітній день річок

28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Свято, присвячене підвищенню обізнаності про важливість річок та необхідність їхнього захисту для збереження екосистем і водних ресурсів.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Харитона Сповідника

28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

28 вересня православна церква за новим календарем вшановує пам'ять святого Харитона Сповідника. Він жив у IV столітті та постраждав за Христа під час гонінь на християн. За переказами, Харитона після тортур випустили, і він заснував Фаранську Лавру та інші монастирі в Палестині, де мирно провів залишок своїх років, за що й був названий Сповідником.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день відомий як Харитонів день. Наші предки вірили, що 28 вересня є не дуже вдалим днем, коли можуть гуляти «темні сили».

  • Заборони дня: Вважалося, що цього дня не слід без нагальної потреби виходити з дому, особливо ввечері, а також не можна скаржитися на життя чи ділитися своїми планами, щоб не накликати негаразди.
  • Прогноз врожаю: Якщо листя, що опадає з дерев, лягає тильним боком – наступного року буде гарний урожай.
  • Погодна прикмета: Якщо високо летять гуси – взимку можлива повінь.
  • Традиція: Краще займатися легкою роботою і не відмовляти тим, хто просить про допомогу.

Історичні події

  • У 2001 році фінський парламент прийняв закон про дозвіл одностатевих шлюбів.
  • У 1999 році бразильський футболіст Роналдо призначений послом миру в Косово. Він очолить кампанію по боротьбі з бідністю в цьому регіоні.
  • Ця акція була частиною програми ООН по боротьбі з бідністю в усьому світі.
  • У 1994 році у Франції відбулася прем'єра фільму «Леон-кілер».
  • У 1979 році припинено існування СЕНТО – Організації Центрального договору. Це було військово-політичне угруповання на Близькому і Середньому Сході. Створено з ініціативи Великобританії, США, а також Туреччини. Існувало в 1955-1979 роках.
  • У 1968 році пісня групи «Бітлз» «Hey Jude» на дев'ять тижнів очолила американський хіт-парад.
  • У 1944 році червоноармійські війська почали Бєлградську операцію.
  • У 1940 році вторгнення італійських військ в Королівство Греція.
  • У 1939 році СРСР і Третій Рейх підписали нові (після пакту Молотова – Ріббентропа) секретні протоколи до Договору про дружбу і кордони, згідно з яким західний кордон СРСР встановлювався по річках Західний Буг і Нарев і в сферу впливу Радянського Союзу відходили Литва та Бессарабія.
  • У 1920 році війська Врангеля зайняли Маріуполь.
  • У 1870 році війська Пруссії захопили Страсбург.
  • У 1864 році у Лондоні створений I Інтернаціонал (міжнародне суспільство робочих).
  • У 1794 році у Петербурзі створений альянс Російської імперії, Великобританії та Австрійської монархії проти Наполеона.
  • У 1773 році на Уралі та в Поволжі почалося повстання під керівництвом донського козака Омеляна Івановича Пугачова.
  • У 1651 році між Богданом Хмельницьким і поляками укладений Білоцерківський мир.
  • У 1618 році у Брюсселі відкритий перший в світі ломбард.
  • У 1066 році нормани на чолі з Вільгельмом Завойовником вторглися до Королівства Англія.

Іменини

День ангела святкують: Валентин, В’ячеслав, Георгій (Єгор), Іван, Кирило, Макар, Марк, Михайло, Петро, Федір, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна (Юліана).

28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 28 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 вересня 2025: традиції та молитва
Бійці «Хартії» евакуювали з позиції кота за допомогою дрона
Бійці «Хартії» евакуювали з позиції кота за допомогою дрона
Українець, який воював за росіян, розповів, як його відправили на штурм Запоріжжя
Українець, який воював за росіян, розповів, як його відправили на штурм Запоріжжя
Львівський ТЦК пояснив, чому мобілізував єдиного сина, що доглядав за прикутим до ліжка батьком
Львівський ТЦК пояснив, чому мобілізував єдиного сина, що доглядав за прикутим до ліжка батьком
Відомий політик-фронтовик назвав безумцями тих, хто сподівається на скорі вибори
Відомий політик-фронтовик назвав безумцями тих, хто сподівається на скорі вибори

