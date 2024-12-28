Розвідка назвала кількість російських військ в Україні

Рекрутингові мобілізаційні заходи, які вживає ворог, спрямовані насамперед на поповнення втрат

Втрати окупантів є колосальними й демонструють тенденцію до зростання

На тимчасово окупованих територіях України наразі перебуває приблизно 600 тисяч російських військових. Їхня кількість залишається сталою протягом останнього часу. Про це в інтерв'ю «Новини.Live» повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Зі слів Юсова, втрати російських військ є колосальними й демонструють тенденцію до зростання.

«Ті рекрутингові мобілізаційні заходи, які вживає ворог, спрямовані насамперед на поповнення втрат, бо вони колосальні і мають тенденцію до збільшення», – сказав Юсов.

Раніше у ГУР повідомляли, що на тимчасово окупованих територіях розміщені 35 тисяч осіб «росгвардії».

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України провів нараду щодо підсумків діяльності ЗСУ за 2024 рік.

«Нищимо агресора всіма можливими засобами. Так, від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну.

Загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 1039-й день війни. Упродовж минулої доби противник завдав по території України 37 авіаційних ударів, скинувши 43 КАБ. Крім цього, залучив для ураження понад 808 дронів-камікадзе та здійснив понад 4300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.