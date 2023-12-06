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День святого Миколая 2023: гарні привітання у листівках, віршах і прозі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
День святого Миколая 2023: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар нова дата дня Святого Миколая – 6 грудня
фото з відкритих джерел

У цей день дітлахи традиційно отримують «від Миколая» солодощі й подарунки

День святого Миколая у грудні розпочинає цикл зимових свят в Україні. Це велике церковне свято і улюблений день дітлахів, які традиційно отримують «від Миколая» солодощі й подарунки.

Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар нова дата Дня святого Миколая – 6 грудня. За старим календарем свято відзначали 19 грудня.

«Главком» зібрав найкращі привітання з Днем святого Миколая.

Привітання у віршах та прозі

Місяць засурмив в ріжок:
– Миколай йде до діток!
У мішку несе багато
Подаруночків малятам.

Для Максимка є машинка,
Для Мар'янки мандаринка,
Миколайчик для Мартусі,
Сіра мишка для Катрусі.

***

Вітаю з Днем Святого Миколая і бажаю приємних сюрпризів, чарівних чудес і оптимізму душі, доброго здоров’я і приголомшливих ідей, люблячої родини і справжнього щастя.

***

Нехай Миколай принесе до Вашої хатини мир і щастя у родину!
Щоб в житті усе велося і добро щодня лилося.
Щоб від цього дня Миколи жили Ви в добрі й любові.
Щоб не знали ні бід-горя у бурхливім життя морі.
Щоб пишався вами край, а найбільше — Миколай.
Бо він любить всіх, хто в мирі, в згоді, в правді, неспесивий.
І до тих він уночі несе звабні калачі,
Ще й цукерки і цукати, щоб солодко було спати!

***

Вітаю з Днем Святого Миколая і бажаю з ранку прокинутися з чудовим настроєм і світлим очікуванням, з щирими почуттями і передчуттям щастя. Бажаю, щоб день пройшов красиво і цікаво, а вечір подарував затишну атмосферу родинного свята та добру радість.

***

Вечір стане на порозі,
З`явиться дідусь невдовзі.
Не втомився за віки,
Важкі носить лантухи!
Тішать діда чемні діти,
Буде їм з чого радіти!
Миколая всі чекають –
Подаруночки шукають.
Хай добро приходить в дім!
Щастя й злагоди усім!

***

Святий Миколай поспішає, він принесе в твій дім чудеса! Я бажаю, щоб в цей день панували лише хороші емоції, здійснилася заповітна мрія і було багато солодощів. З цим дивним, чарівним, добрим святом – з Днем Святого Миколая!

***

Святий отче, Миколай,
Нашу хату не минай.
Подаруй мені потіху
І торбину, повну сміху,
І здоров'я для родини,
Красну долю для Вкраїни.
Святий Миколаю,
Я тебе благаю,
Пошли щастя й світлу долю
Козацькому краю.

***

Коли замерзла річка
І став біленьким гай,
Прийшов у темну нічку
На землю Миколай.
Він в шапці-невидимці,
У теплім кожушку
Приніс усім гостинці
У чарівнім мішку!

***

На Святого Миколая
Мишенята теж чекають
І тому лягають рано,
Чемно слухаючи маму,
Ще й тісненько до подушки
Притуляють сірі вушка,
Все надіються почути
Дивовижний тихий шурхіт,
Аби ту казкову мить
Хоч за хвостика зловить.
Та співає тихо нічка,
Спатки-спатки хочуть вічка,
У солодких снах стрічають
Мишенята Миколая.
А на ранок – знову диво
Посміхається щасливо
З-під подушок їм усім!
Так приходить казка в дім.

***

Тук-тук-тук! Я — Миколай, привітаннячко тримай!
Ти побільше посміхайся і шалено закохайся!
Нехай поруч будуть друзі і побільше їжі в пузі.
Хай перетворить добрий гном твій холодильник в гастроном!
А ще посмішки повсюди, де заглянеш там і буде,
Щастя також там знайдеш, знай що ти не пропадеш!
Веселись, гуляй, радій, стань же ближчим до всіх мрій.
З гальм зніми своє буття і відчуй весь смак життя!

***

Оченята вже стомились,
І повіки вже стулились,
У віконцях діточок,
Вже багато зірочок,
Ніч багата на чудес,
Чудотворець йде з небес,
Всім дарунки він несе,
І до кожного прийде,
Молитви він наші чує,
Й мрії кожного врахує,
Нас любов’ю огорне,
Й мир на Землю принесе.

***

Привітання у картинках

День святого Миколая 2023: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 1
День святого Миколая 2023: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 2
День святого Миколая 2023: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 3
День святого Миколая 2023: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 4
День святого Миколая 2023: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 5
День святого Миколая 2023: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 6
День святого Миколая 2023: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 7
День святого Миколая 2023: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 8
День святого Миколая 2023: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 9
День святого Миколая 2023: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 10
День святого Миколая 2023: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 11
День святого Миколая 2023: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 12
День святого Миколая 2023: гарні привітання у листівках, віршах і прозі фото 13
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Теги: подарунок діти Різдвяні свята свято

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