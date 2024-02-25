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Деокупація Криму: британська розвідка оцінила становище Чорноморського флоту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Деокупація Криму: британська розвідка оцінила становище Чорноморського флоту
Російський корабель «Цезар Куніков»
фото: Wikimedia Commons

Успішні удари по російських кораблях змушують Чорноморський флот відступати

Влучні удари Збройнил сил України по кораблях Чорноморського флоту (ЧФ) РФ змушують росіян переоцінити свої спроможності поблизу західного Криму. Про це йдеться у звіті розвідки міноборони Британії.

«На початку війни з Україною, в лютому 2022 року, військово-морські сили Росії зберегли свободу маневрів у Чорному морі, особливо на північному заході. Україна продовжує підвищувати сприйняття російської загрози до нових висот шляхом комбінованих ударних дій на суші та на морі, змушуючи підрозділи Чорноморського флоту передислокувати свої основні райони операцій у східне Чорне море», – стверджують британські розвідники.

За їхніми оцінками, успіхи українських атак змушували Чорноморський флот відступати, а нещодавнє затоплення кораблів «Тарантул», «Івановець» і «Цезар Куніков» призвели до ліквідації  командира ЧФ.

Нагадаємо, що керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.

Як повідомлялося,  14 лютого в Чорному морі дрони Magura V5 Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». У результаті атаки судно затонуло. Переважна частина екіпажу, скоріш за все, загинула. 

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Теги: флот РФ британська розвідка ЗСУ Крим

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