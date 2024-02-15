ЗСУ намагаються стримати просування окупантів під Бахмутом: аналіз ISW

Війська РФ нібито завдали ударів плануючими бомбами по позиціях ЗСУ у Часовому Яру (на захід від Бахмута)

Українські сили намагаються стримати просування російських окупантів у районі Авдіївки та під Бахмутом. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

14 лютого тривали позиційні бої на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Російські та українські джерела стверджували, що позиційні бої точилися на північний схід від Куп’янська біля Синьківки; на південний схід від Куп'янська біля Іванівки і Табаївки; на захід від Кремінної біля Тернів, Ямполівки, Торського; на південний захід від Кремінної біля Діброви; та на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Війська РФ нещодавно підтвердили просування поблизу Бахмута на тлі позиційних боїв у цьому районі, що тривали 14 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 лютого, показують, що російські війська просунулися поблизу Іванівського біля траси Т0504 Костянтинівка-Бахмут (на захід від Бахмута).

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Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися до 1,5 кілометрів завширшки та 750 метрів у глибину на південь від Богданівки (на північний захід від Бахмута), але експерти ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; на південний захід від Бахмута біля Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки; і на південь від Бахмута біля Південного та Шумів.

Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ нібито завдали ударів плануючими бомбами по позиціях ЗСУ у Часовому Яру (на захід від Бахмута).

Повідомляється, що 14 лютого війська РФ просунулися в районі Авдіївки, але жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Російські джерела стверджували, що війська РФ нібито просунулися до основної української сухопутної лінії зв’язку в Авдіївці по вулиці Грушевського. Російські «воєнкори» розповідали, що війська РФ також просунулися на північ від Авдіївки в районі Авдіївського кар’єру, на південь від Авдіївського коксохімічного заводу, а також до 1,4 км у ширину та до 930 метрів у глибину на південь від Авдіївки від Опитного. Проте аналітики ISW не знайшли візуального підтвердження цих російських заяв.

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Речник бригади ЗСУ, яка діє на Авдіївському напрямку, та речник Таврійського угруповання військ Дмитро Луховий заявив, що українські сили зберігають численні шляхи постачання до Авдіївки.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бойові дії тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Новобахмутівки, Очеретиного та Степового; на південний захід від Авдіївки біля Сєверного, Невельського, Тоненького, Первомайського; на південь від Авдіївки в районі ресторану «Царська охота» та Опитного; біля Авдіївського коксохімічного заводу на північно-західній околиці Авдіївки; у північно-західній і південній Авдіївці.

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ на захід від міста Донецьк. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 лютого, показують, що російські війська просувалися на захід від Мар’їнки (на захід від міста Донецьк). Російські джерела стверджували, що війська РФ нібито просунулися в районі Новомихайлівки та Георгіївки, але аналітики ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та на південний захід від Донецька в районі Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

14 лютого тривали позиційні бої в районі кордону Донецько-Запорізької області. Позиційні бої велися на південь від Золотої Ниви (на південний схід від Великої Новосілки) та поблизу Пречистівки (на південний схід від Великої Новосілки).

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14 лютого тривали позиційні бої на заході Запорізької області. Позиційні бої тривали поблизу Роботиного, на північний схід від Роботиного в районі Новопокровки і Малої Токмачки, на схід від Роботиного в районі Вербового і на південь від Роботиного в районі Новопрокопівки. Російські «воєнкори» стверджували, що російські підрозділи 13 лютого нібито збили український вертоліт, який діяв поблизу Роботиного.

Війська РФ нещодавно просунулися в Кринки на тлі триваючих позиційних боїв у східній (лівобережній) Херсонській області 14 лютого. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 лютого, показують, що російські сили нещодавно просунулися в Кринки. Український військовий спостерігач заявив, що українські війська відбили позиції в Кринках, хоча експерти ISW не знайшли підтвердження цих досягнень ЗСУ.