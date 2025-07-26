Зеленський анонсував виділення коштів для університетів у прифронтових регіонах

Зеленський: Ми будемо й надалі підтримувати вас

Президент України Володимир Зеленський повідомив про урядове рішення щодо підтримки закладів вищої освіти, розташованих у прифронтових та прикордонних регіонах. За його словами, 300 млн грн буде виділено університетам у Сумській, Запорізькій та Харківській областях. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні, пише «Главком».

Ці додаткові кошти призначені для університетів, які працюють у надзвичайно складних обставинах, зумовлених війною.

Зеленський зазначив «саме для таких складних обставин, для закладів вищої освіти, які бережуть студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають попри все, попри все, молодці!».

Президент також підкреслив, що надзвичайно важливо, аби українські освітні центри збереглися, зокрема Університет Каразіна, багато інших.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії та пов'язаних з нею осіб є ефективними, а економічні втрати ворога – відчутними. За його словами, ці втрати стануть ще більшими, і зараз «саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було». Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні, пише «Главком».

Президент зазначив, що отримав важливі доповіді від Служби зовнішньої розвідки щодо ефективності санкцій. «Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього», – підкреслив Зеленський.