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Зеленський анонсував виділення коштів для університетів у прифронтових регіонах

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зеленський анонсував виділення коштів для університетів у прифронтових регіонах
Зеленський: Надзвичайно важливо, щоб українські освітні центри збереглися
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський: Ми будемо й надалі підтримувати вас

Президент України Володимир Зеленський повідомив про урядове рішення щодо підтримки закладів вищої освіти, розташованих у прифронтових та прикордонних регіонах. За його словами, 300 млн грн буде виділено університетам у Сумській, Запорізькій та Харківській областях. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні, пише «Главком».

Ці додаткові кошти призначені для університетів, які працюють у надзвичайно складних обставинах, зумовлених війною.

Зеленський зазначив «саме для таких складних обставин, для закладів вищої освіти, які бережуть студентські спільноти, наші студентські колективи, які навчають попри все, попри все, молодці!».

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Президент також підкреслив, що надзвичайно важливо, аби українські освітні центри збереглися, зокрема Університет Каразіна, багато інших.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії та пов'язаних з нею осіб є ефективними, а економічні втрати ворога – відчутними. За його словами, ці втрати стануть ще більшими, і зараз «саме такий момент, коли треба натиснути на Росію – натиснути так, щоб уже наступного року війни не було». Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні, пише «Главком».

Президент зазначив, що отримав важливі доповіді від Служби зовнішньої розвідки щодо ефективності санкцій. «Вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал. Ми працюємо саме заради цього», – підкреслив Зеленський.

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Теги: Володимир Зеленський освіта

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