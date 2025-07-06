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Британський полковник розповів, яка країна має найкращу в світі систему ППО

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Британський полковник розповів, яка країна має найкращу в світі систему ППО
Із 1991 року Ізраїль почав масштабно інвестувати у власну систему захисту
фото з відкритих джерел

Україні важче захищати себе, оскільки вона більша за Ізраїль

Україна поступово модернізує свою систему протиповітряної оборони (ППО), і її якість уже перевершує систему ППО Великої Британії. Проте є ще одна країна – абсолютний лідер у цій галузі. Як інформує «Главком», про це розповів полковник британської армії у відставці, аналітик Річард Кемп в ефірі 24 Каналу.

За словами Кемпа, зупинка поставок боєприпасів від США може послабити оборону українських міст. Проте розвиток української оборонної промисловості трохи поліпшить ситуацію.

Кемп вважає, що жодна країна світу не зрівняється з Ізраїлем за якістю системи ППО. Він підкреслив, що цьому передувало кілька чинників.

«Із 1991 року Ізраїль почав масштабно інвестувати у власну систему захисту. Загалом його атакували сім країн. Тому Ізраїль не має аналогів у світі», – пояснив аналітик.

Кемп додав, що важливу роль також відіграє територія. За його словами, Україні важче захищати себе, оскільки вона більша за Ізраїль. Крім того, аналітик висловив сподівання, що між Ізраїлем та Україною існує частковий обмін технологіями та інформацією.

Раніше Зеленський назвав розмову з Трампом найпродуктивнішою та анонсував домовленості щодо ППО. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібні ракети Patriot для її оборони після розмови з президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю та висловив розчарування через те, що президент Росії Володимир Путін не припиняє бойові дії. 

Також ексрозвідник США розповів, коли Трамп «стане агресивнішим» щодо Росії.

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Теги: системи ППО полковник Україна Ізраїль

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