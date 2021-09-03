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    Держекоінспекція: вміст хлоридів у річці Інгулець майже втричі вищий за норму

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    Екологічна ситуація на річці Інгулець стала небезпечною для кількох регіонів - Держекоінспекція: вміст хлоридів у річці Інгулець майже втричі вищий за норму

    Екологічна ситуація на річці Інгулець стала небезпечною для кількох регіонів

    Фото з відкритих джерел

    Державна екологічна інспекція взяла участь в обговоренні проблемного стану річки Інгулець

    Ситуація на річці Інгулець становить екологічну небезпеку одразу для декількох регіонів. Рівень хлоридів у воді в одному з контрольних створів сягає концентрації 960 мг/літр при нормі 350 мг/літр. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований під час робочої наради з питань вирішення проблеми скидання надлишків зворотних вод зі ставка-накопичувача шахтних вод балки Свистунова в Інгулець, йдеться на сайті відомства.

    «Одна з причин високого рівня забруднення – невиконання підприємствами своїх зобов’язань згідно з Регламентом промивання русла та екологічного оздоровлення річки Інгулець. Фінансування цих заходів об’єктами гірничодобувної промисловості припинене», – зазначив Мальований.

    Під час наради голова Держекоінспекції наголосив, що підприємства зобов’язані здійснювати такі заходи, інакше їм буде відмовлено у можливості реалізації існуючої схеми водовідведення. Крім того, за порушення регламенту загрожують санкції.

    Також на нараді обговорили стан готовності держпідприємства «Кривбасшахтозакриття» до скиду очищених вод зі ставка-накопичувача балки Свистунова у річку Інгулець.

    «Попри проблемний стан об’єкту і необхідність ремонтних робіт, зараз він повністю готовий до проведення цього технологічного процесу. Тому надзвичайно важливе значення має своєчасне ухвалення Плану управління шахтними водами Кривбасу. Необхідно якнайшвидше досягти домовленостей між усіма учасниками процесу, адже відтермінування відповідних заходів може призвести до екологічної катастрофи та підтоплення багатьох населених пунктів», – підкреслив Мальований.

    За словами посадовця, Держекоінспекція, як і раніше, готова виступити модератором у цій справі, надаючи фахові консультації в рамках стратегічної екологічної оцінки.

    Раніше повідомлялося, що «Житомирводоканал» спричинив екологічну катастрофу та вбив десятки тисяч риб.

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    Теги: екологія Кривий Ріг водойма Дніпропетровщина річка інспекція Андрій Мальований
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    Держекоінспекція: вміст хлоридів у річці Інгулець майже втричі вищий за норму