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Дрон СБУ пролетів 1500 км: деталі удару по нафтопереробному заводі в Башкирії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дрон СБУ пролетів 1500 км: деталі удару по нафтопереробному заводі в Башкирії
9 травня стало відомо про атаку дронів на нафтопереробний завод у РФ «Салаватнафтооргсинтез», розташований у Башкирії
фото з відкритих джерел

Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти

Атаку нафтопереробним заводом у Башкирії організувала Служба безпеки України. Перш ніж завдати удару, дрон пролетів рекордні 1500 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела.

За даними джерел видання, це був дрон СБУ, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км. Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти.

«СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають наносити ворогу болючих ударів. Це значить, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК РФ, не можуть почувати себе в безпеці навіть в глибокому тилу», – зазначило поінформоване джерело.

«Газпром нафтохім Салават» є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.

«СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають наносити ворогу болючих ударів. Це значить, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть почувати себе в безпеці навіть в глибокому тилу», – зазначило поінформоване джерело.

Нагадаємо, 9 травня стало відомо про атаку дронів на нафтопереробний завод у РФ «Салаватнафтооргсинтез», розташований у Башкирії. Місцева влада вже встигла відрапортувати про відсутність постраждалих. Крім того, нібито, незважаючи на атаку, підприємство продовжує працювати у штатному режимі.

Також у ніч проти 9 травня в Краснодарському краї РФ пролунав вибух через атаку безпілотників на місцеву нафтобазу. Пізніше стало відомо, що дрони СБУ вдарили по двох перевалочних нафтобазах в Краснодарському краї.

Теги: дрон Башкирія

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