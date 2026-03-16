РФ запустила по Україні понад 200 БпЛА: Повітряні сили пояснили особливість атаки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Росія атакувала Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях

У ніч на 16 березня та протягом сьогоднішнього ранку росіяни атакували Україну 211 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

«Особливість – нетипова ранкова атака противника із застосуванням ударних дронів різних типів у напрямку Київщини. Основні напрямку удару – Одеська, Запорізька та Київська обл.», – йдеться у повідомленні.

Авіаційні втрати ворога станом на 16 березня 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 11:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 194 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», – наголошують Повітряні сили.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя. Унаслідок цього загинула жінка.

До слова, сьогодні вранці, 16 березня, під час масованої атаки дронів на столицю, у самому центрі Києва зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Читайте також:

Читайте також

Чому мир не означатиме кінець війни
«Коли завершиться російсько-українська війна?». Чи існує відповідь на це питання
24 лютого, 11:01
Залужний каже, що план, який він розробив за допомогою партнерів НАТО, провалився, оскільки не було необхідних ресурсів
«Ми не мали чим воювати». Залужний розкрив причину невдачі контрнаступу 2023 року
18 лютого, 14:33
Адміністрація Дональда Трампа схиляється до силового вирішення іранського питання
Ізраїль запровадив найвищий рівень бойової готовності: що відомо
19 лютого, 10:53
Ситуація на фронті 19 лютого
Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу
19 лютого, 22:18
Винищувач F/A-18E Super Hornet заходить на посадку на американський десант ВМС США «Авраам Лінкольн» (CVN 72) після польоту на підтримку операції «Епічна лють» у суботу
Яку зброю та техніку використали США в Ірані: CNN опублікував список
1 березня, 23:29
Двоє дітей поранені унаслідок ворожої атаки
Удар по Запорізькому районі: поранено двох дітей
2 березня, 06:26
Хегсет заявив, що Іран не зможе пережити США
США розрахували, коли отримають повний контроль над небом Ірану
4 березня, 17:18
Наразі остаточні масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються
Генштаб підтвердив ураження «Панцирь-С1» та катера
8 березня, 12:27
На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки
Окупанти обстріляли Сумщину: є поранені (фото)
9 березня, 08:03

СБУ відпустила співробітника НАБУ, затриманого на в’їзді до Сум
Сили оборони вразили командно-спостережні пункти росіян
НАБУ і САП просять ексклюзивне право на переслідування усіх голів ОВА і директора ДБР (документ)
На Миколаївщині через вибух газу загинули двоє дітей
У Запоріжжі двоє військових у СЗЧ напали на поліцейських: один з нападників загинув
Уряд анонсував розширення обміну електроенергією з ЄС
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49

Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
