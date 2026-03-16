РФ запустила по Україні понад 200 БпЛА: Повітряні сили пояснили особливість атаки

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях

У ніч на 16 березня та протягом сьогоднішнього ранку росіяни атакували Україну 211 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

«Особливість – нетипова ранкова атака противника із застосуванням ударних дронів різних типів у напрямку Київщини. Основні напрямку удару – Одеська, Запорізька та Київська обл.», – йдеться у повідомленні.

Авіаційні втрати ворога станом на 16 березня 2026 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 11:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 194 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», – наголошують Повітряні сили.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала БпЛА приватний сектор в одному із житлових кварталів Запоріжжя. Унаслідок цього загинула жінка.

До слова, сьогодні вранці, 16 березня, під час масованої атаки дронів на столицю, у самому центрі Києва зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.