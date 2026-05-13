Окупанти вдарили по житловому будинку в Івано-Франківську: є поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Уражений будинок в Івано-Франківську
фото з соцмереж
За попередньою інформацією, постраждалі зазнали легких травм

Російські загарбники атакували Івано-Франківськ ударними безпілотниками. Окупанти влучили в житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Руслана Марцінківа.

Ворог продовжує атакувати безпілотниками захід України, зокрема Івано-Франківськ. «На жаль, є влучання в житловий будинок! Обставини уточнюємо! Небезпека продовжується!», – повідомив він.

фото з соцмереж
За словами глави Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, унаслідок удару є поранені. «За попередньою інформацією, травми не важкі, усім постраждалим надається необхідна медична допомога», – заявила чиновниця.

Нагадаємо, у середу, 13 травня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під атакою опинилися міста заходу країни – Луцьк, Ковель, Коломия та Хмельницький.

До слова, під час чергової ворожої атаки уламки дрона впали на відкриту територію Оболонського району Києва.

Як повідомляло Головне управління розвідки, Росія розпочала масований комбінований повітряний удар по критичній інфраструктурі України, який може тривати тривалий час.

За даними розвідки, агресор діє в кілька хвиль. У першій Росія залучила значну кількість ударних безпілотників – їхнє завдання полягає у перевантаженні системи протиповітряної оборони та ураженні цивільних об'єктів.

Надалі ворог планує застосувати крилаті ракети повітряного та морського базування, а також балістичні ракети. Головними цілями Москви є об'єкти критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення великих міст.

