Уперше з часів Другої світової війни: через нічний обстріл Києва пошкоджено історичну будівлю МЗС

glavcom.ua
Російські удари були спрямовані на історичну місцевість, самий центр давньої Русі
фото: МЗС України
Будівля Міністерства закордонних справ України зазнала незначних пошкоджень

Масований комбінований удар російських окупаційних військ по центру столиці в ніч на 24 травня 2026 року зачепив урядовий квартал та історичне серце міста. Внаслідок сильних вибухів неподалік незначних пошкоджень зазнала будівля Міністерства закордонних справ України на Михайлівській площі. Велична архітектурна споруда постраждала від воєнних дій уперше за останні понад 80 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України.

Будівля українського МЗС, розташована у самому центрі Києва, є унікальною архітектурною спадщиною. Зведена за проєктом відомого архітектора Йосипа Лангбарда у 1939 році, ця монументальна споруда з колонадою визначає обличчя Михайлівської площі. Починаючи з вересня 1941 року, коли місто опинилося в німецькій окупації, будівля жодного разу не зазнавала пошкоджень внаслідок бойових дій – аж до сьогоднішньої атаки російських терористів.

Через вибухову хвилю від російських ракет у приміщеннях міністерства було вибито частину віконних шибок та пошкоджено елементи фасадного оздоблення. Попри це, конструкція будівлі не зазнала серйозних руйнувань, а всі внутрішні системи продовжують функціонувати в штатному режимі.

На пошкодження головної дипломатичної установи країни відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він підкреслив, що подібні спроби залякування не змінять чіткого курсу української держави.

«Дивлячись на розбиті вікна сьогодні вранці, я можу з повною впевненістю заявити від імені всієї нашої дипломатичної команди: російські терористи не змусять нас зупинитися. Українська дипломатія продовжуватиме ефективно виконувати свої завдання, протистояти російській агресії та наближати мир», – наголосив очільник МЗС.

Міністр також звернув особливу увагу міжнародної спільноти на символізм та географію російських ударів, які прийшлися по історичному середмістю.

«Важливо також зазначити, що російські удари були спрямовані на історичну місцевість, самий центр давньої Русі. Ще один доказ того, що ми маємо справу з ордами варварів, а не зі спадкоємцями цивілізації», – підсумував Андрій Сибіга.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виступив із терміновим зверненням до українців та світової спільноти за підсумками однієї з наймасштабніших комбінованих атак Росії з початку повномасштабного вторгнення. Глава держави оприлюднив актуальні дані щодо кількості жертв, деталізував арсенал, який використав ворог, та різко прокоментував чергові погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна. 

