У Запоріжжі перекрито проїзд через дамбу ДніпроГЕС після ворожої атаки

Через перекриту греблю ДніпроГЕС автобуси, маршрутки, тролейбуси та трамваї рухаються із затримками

Рух дамбою буде відновлено після стабілізації безпекової ситуації

У п'ятницю, 10 жовтня, у Запоріжжі було закрито проїзд через дамбу ДніпроГЕС. Це превентивні заходи. Про це інформує начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

«Ще одна важка ніч. Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури по всій країні. У Запоріжжі наразі перекритий проїзд по плотині ДніпроГЕС – це попереджувальні заходи», – каже він.

За словами чиновника, рух буде відновлено після стабілізації безпекової ситуації.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія вдарила по Запоріжжю безпілотниками та балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу двоє постраждалих: семирічна дитина та 45-річна жінка.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня столиця знову зазнала ворожої атаки. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об’єктів цивільної інфраструктури.

У Печерському районі уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники врятували двадцять осіб, дев'ять – травмовані, п’ятьох передано медикам. У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкриту територію – без займання та руйнувань.

До слова, у Києві рух поїздів метрополітену розпочнеться зі змінами через складну енергетичну ситуацію. Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.