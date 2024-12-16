Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Нові можливості бронювання через «Дію»: хто може скористатися

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нові можливості бронювання через «Дію»: хто може скористатися
фото: Державна податкова служба України

Процедура бронювання складається із семи простих кроків

У «Дії» запроваджено функцію бронювання кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), яка значно спрощує подання необхідних документів для бізнесу та громадян. Про це стало відомо із порталу «Дія».

Процедура бронювання складається із семи простих кроків, детально описаних у системі. Це нововведення спрямоване на оптимізацію адміністративних процесів, підвищення прозорості та скорочення використання паперових документів.

Алгоритм дій бронювання працівника у «Дії»

  1. Знайдіть на порталі «Дія» у каталозі послуг для бізнесу послугу «Бронювання»;
  2. Оберіть розділ «Бронювання працівників»;
  3. Подайте заяву, якщо ваше підприємство включене до реєстру «критичних»;
  4. Підтвердьте відомості про заявника;
  5. На вкладці «Інформація про працівників» проставте позначку навпроти поля «Подати перелік кінцевих бенефіціарних власників на бронювання» і натисніть «Далі»;
  6. Наступну вкладку можна пропустити, якщо одночасно не планується бронювати працівників підприємства. Знову натисніть «Далі»;
  7. На вкладці «Перелік кінцевих бенефіціарних власників на бронювання» оберіть тих власників, яких потрібно забронювати й тисніть «Далі»;
  8. Перевірте та підтвердьте внесені відомості, підпишіть та очікуйте. Відповідно но норм Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2023 № 76 на бронювання відведено до 72 годин.

Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні набув чинності оновлений порядок бронювання працівників, які мають право на відстрочку від мобілізації. Процедура стала більш автоматизованою, прозорою та вимогливою до критеріїв, які мають виконувати підприємства для збереження статусу критичного.

До слова, Міністерство оборони планує відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.

Читайте також:

Теги: українці мобілізація Україна військовозобов'язаний Дія бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергосистема подекуди працює на межі можливостей, зауважив заступник міністра енергетики Андарак
Міненерго повідомило, скільки ще триватимуть відключення світла
11 грудня, 18:58
Раніше держсекретар США заявив, що Україна має ухвалити «важкі мобілізаційні рішення»
Мобілізація 18-річних: радник президента зробив заяву
5 грудня, 08:28
До проєкту Sure-AMR долучилися фахівці з Італії, Польщі, Іспанії та Німеччини
Через війну почали з'являтися невиліковні інфекції. Українські вчені знайшли рішення
4 грудня, 12:36
Як зазначив нардеп, «дуже складно» говорити про зменшення кількості українців, що підпадають під мобілізацію
Зменшення граничного віку для мобілізації: нардеп розповів, коли Рада розгляне законопроєкт
26 листопада, 19:32
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
26 листопада, 16:48
На думку Жоріна, особовий склад, який потрапляє в досвідчену бригаду, набагато швидше адаптується
Командир 3-ї штурмової пояснив, чому вважає помилкою створення нових бригад ЗСУ
24 листопада, 19:21
Губернатор Курщини заявив про атаку двох ракет і 27 БпЛА
Губернатор Курщини заявив про атаку двох ракет і 27 БпЛА
24 листопада, 02:30
Фотографи опублікували кадри з Курахівського та Покровського напрямків
«Смерть тут усюди»: як живуть цивільні на Донеччині (фото)
21 листопада, 12:27
Мешканці Губкіна спостерігали густий чорний дим
У Білгородській області уражено командний пункт угруповання російських військ
20 листопада, 08:44

Телеком

Нові можливості бронювання через «Дію»: хто може скористатися
Нові можливості бронювання через «Дію»: хто може скористатися
СБУ створила чатбот для протидії російським спецслужбам
СБУ створила чатбот для протидії російським спецслужбам
Мінцифри анонсувало цифрові проєкти для протидії корупції
Мінцифри анонсувало цифрові проєкти для протидії корупції
У роботі низки застосунків компанії Meta стався збій
У роботі низки застосунків компанії Meta стався збій
Українці виводять у готівку «тисячу Зеленського». Директор фінсервісу вдався до обмежень
Українці виводять у готівку «тисячу Зеленського». Директор фінсервісу вдався до обмежень
Військовослужбовці зможуть отримати нові послуги в «Дії»: Шмигаль розповів деталі
Військовослужбовці зможуть отримати нові послуги в «Дії»: Шмигаль розповів деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
407K
У масштабній ДТП біля Львова загинула донька української співачки
124K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 грудня 2024
19K
Демограф розповів, що буде з населенням України після війни
16K
Прогноз магнітних бур на 16-18 грудня: якою буде сонячна активність
16K
У полон до азовців потрапили елітні російські розвідники

Новини

Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
Сьогодні, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Вчора, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
14 грудня, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
14 грудня, 16:24

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua