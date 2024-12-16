Нові можливості бронювання через «Дію»: хто може скористатися

Процедура бронювання складається із семи простих кроків

У «Дії» запроваджено функцію бронювання кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), яка значно спрощує подання необхідних документів для бізнесу та громадян. Про це стало відомо із порталу «Дія».

Процедура бронювання складається із семи простих кроків, детально описаних у системі. Це нововведення спрямоване на оптимізацію адміністративних процесів, підвищення прозорості та скорочення використання паперових документів.

Алгоритм дій бронювання працівника у «Дії»

Знайдіть на порталі «Дія» у каталозі послуг для бізнесу послугу «Бронювання»; Оберіть розділ «Бронювання працівників»; Подайте заяву, якщо ваше підприємство включене до реєстру «критичних»; Підтвердьте відомості про заявника; На вкладці «Інформація про працівників» проставте позначку навпроти поля «Подати перелік кінцевих бенефіціарних власників на бронювання» і натисніть «Далі»; Наступну вкладку можна пропустити, якщо одночасно не планується бронювати працівників підприємства. Знову натисніть «Далі»; На вкладці «Перелік кінцевих бенефіціарних власників на бронювання» оберіть тих власників, яких потрібно забронювати й тисніть «Далі»; Перевірте та підтвердьте внесені відомості, підпишіть та очікуйте. Відповідно но норм Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2023 № 76 на бронювання відведено до 72 годин.

Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні набув чинності оновлений порядок бронювання працівників, які мають право на відстрочку від мобілізації. Процедура стала більш автоматизованою, прозорою та вимогливою до критеріїв, які мають виконувати підприємства для збереження статусу критичного.

До слова, Міністерство оборони планує відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.