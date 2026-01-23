Головна Країна Події в Україні
Переговори в Абу-Дабі, надбавки енергетикам, внесено заставу за Тимошенко. Головне за 23 січня 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 23 січня 2026 року

В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією. За лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко внесено заставу у понад 33 млн грн. А українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники та залізничники отримуватимуть від держави 20 тис. грн до зарплати.

«Главком» склав добірку головних подій 23 січня.

Переговори в Абу-Дабі

В Абу-Дабі стартували тристоронні переговори між Україною, США та Росією. Посадовці обговорюють параметри закінчення війни.

Глава держави Володимир Зеленський повідомив, що українські представники майже щогодини доповідають йому про перемовини. Зеленський наголосив, що поки зарано робити висновки про результати зустрічі. Варто зазначити, що проведення перемовин між країнами-учасницями триватиме два дні.

За Тимошенко внесено всю заставу

Переговори в Абу-Дабі, надбавки енергетикам, внесено заставу за Тимошенко. Головне за 23 січня 2026 фото 1
фото: «Батьківщина»

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко повідомила, що заставу за неї допомогли внести представники її політсили.

Парламентарка подякувала своїй партії за допомогу у внесенні «драконівської непосильної застави». Тимошенко зазначила, що кожна внесена гривня «врятувала її свободу і право далі захищати країну».

Підтримка бізнесу в умовах енергетичної кризи

Переговори в Абу-Дабі, надбавки енергетикам, внесено заставу за Тимошенко. Головне за 23 січня 2026 фото 2
фото: glavcom.ua

Підприємства, які відповідають критеріям програми «5-7-9%», зможуть отримати кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою. Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми «5-7–9» строком до трьох років. Максимальна сума кредиту – до 10 млн грн.

Крім того, фізичні особи-підприємці 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах зможуть отримати разову виплату від 7,5 тис. до 15 тис. грн. Глава уряду повідомила, що розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника. Подати заявку на допомогу можна через портал «Дія»

Надбавки робітникам аварійно-ремонтних бригад

Переговори в Абу-Дабі, надбавки енергетикам, внесено заставу за Тимошенко. Головне за 23 січня 2026 фото 3
фото: ДТЕК

Українські енергетики, тепловики, газовики, комунальники та залізничники отримуватимуть від держави 20 тис. грн до зарплати. Це частина урядового пакета підтримки на час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Кошти нараховуватимуться протягом січня-березня цього року. Перші виплати за січень надійдуть в лютому.

ЦВК визнала Сергія Карабуту народним депутатом

Переговори в Абу-Дабі, надбавки енергетикам, внесено заставу за Тимошенко. Головне за 23 січня 2026 фото 4
фото: ЦВК

Центральна виборча комісія визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом. Він має замінити у парламенті Олександра Кабанова, який помер 14 січня.

Комісія повідомила, що отримала від Верховної Ради документ щодо дострокового припинення депутатських повноважень Кабанова через смерть. Останній обирався до парламенту в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Слуга народу».

Інші важливі новини

  • Російський танкер втратив керування в Середземному морі.
  • Партнери у форматі G7+ узгодили підтримку енергетики України.
  • Тайвань пообіцяв посилити санкційний контроль після заяв Зеленського.
  • Уряд запускає цифрове працевлаштування через «Дію» та ЦНАПи.

