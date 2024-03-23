Добровольчий корпус розповів про просування на території РФ та озвучив плани

Начальник штабу РДК Олександр «Фортуна» наголосив, що мета добровольців – Владивосток

Наступальний потенціал російських добровольців розвивається силами прихованого пересування. Це окремі загони, які проникають углиб, закріплюються та контролюють сіру зону. Про це розповів начальник штабу РДК Олександр «Фортуна» в інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій для проекту «Ремарки».

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«Зараз з погляду піхотних з'єднань невелика оперативна пауза, оскільки зараз працює артилерія, відбувається артпідготовка з планових цілей. Я думаю, зараз ця фаза закінчиться і далі буде наступний ривок», – каже він.

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Він наголосив, що мета добровольців – Владивосток.

«Я думаю, тут можна багато фантазувати, багато про це міркувати, але краще зосередитися на аналітиці у відповідності до тієї динаміки, яка зараз йде. Ми завжди відштовхуємось від реальної картини подій. Якщо нам сили, ресурси та засоби дозволяють просуватися далі, ми рухаємося далі. Робити гучні завдання про те, що ми заїдемо до Білгорода, я не бачу жодного сенсу», – додав він.

Раніше командир та засновник Російського добровольчького корпусу (РДК) Денис Нікітін заявив, що першопочатковою метою російських добровольців є допомогти ЗСУ здобути перемогу у війні.

Нагадаємо, російські добровольчі підрозділи розповіли, звідки беруть зброю.

Також російські добровольці розповіли, чи готують новий рейд на територію РФ.