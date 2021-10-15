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    Донбас: ворог обстріляв чотири населених пункти із мінометів і гранатометів

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    &nbsp;Бойовики сьогодні п'ять разів стріляли по позиціям українських військ - Донбас: ворог обстріляв чотири населених пункти із мінометів і гранатометів
     Бойовики сьогодні п'ять разів стріляли по позиціям українських військ
    фото з відкритих джерел

    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

    Від початку доби 15 жовтня бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Стріляли із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

    Обстріли вели поблизу чотирьох населених пунктів:

    • біля Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм та протитанковий ракетний комплекс.
    • неподалік Золотого-4 найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.
    • в районі Авдіївки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм.
    • в бік Новотошківського противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    «Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння», – додали в ООС.

    Минулої доби бойовики тричі обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Обійшлося без загиблих та поранених.

    Напередодні Росія відправила на Донбас 103-й «гумконвой». Україна відповіла нотою протесту.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ війна обстріл Україна Операція Об’єднаних сил озброєння
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    Донбас: ворог обстріляв чотири населених пункти із мінометів і гранатометів