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Допомога попри перешкоди: скільки німецьких танків Leopard зможе отримати Україна

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Допомога попри перешкоди: скільки німецьких танків Leopard зможе отримати Україна
Загалом на території Німеччини є понад 200 Leopard 2
фото з відкритих джерел

Берлін може дати «зелене світло» державам, які хочуть передати бойові машини для України

Україна може отримати від Німеччини танки Leopard 2, однак заковика в тому, що ці танки – 19 старих машин Leopard 2A5, які Бундесвер застосовує на навчаннях для імітації ворога. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

У розпорядженні Бундесверу зараз є 212 боєготових Leopard 2 різних моделей, ще приблизно 100 одиниць Leopard 2 знаходиться в ремонті.

У німецькому Міністерстві оборони вважають, що найкраще для передачі Україні підходить партія танків Leopard 2A5 – 19 машин, які активно використовує Бундесвер у якості імітаторів противника.

При цьому видання уточнює, що мова йде тільки про ті Leopard 2, які знаходяться безпосередньо на території Німеччини. Разом з цими 19 машинами в Україну можуть відправитися Leopard 2 з інших країн, оскільки передача цих танків Берліном дасть «зелене світло» всім охочим передати танки цієї моделі Україні.

До слова, у Європі налічується майже 3 тис. танків Leopard 2 – постачання танків Україні: Бундестаг назвав катастрофою результати «Рамштайна».

Зазначимо, що Україні ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків – «Рамштайн-8»: Зеленський повідомив про результати (відео).

Раніше повідомлялось, що більшість фракцій німецького Бундестагу не підтримали пропозицію консерваторів ХДС/ХСС винести на голосування питання про надання Україні бойових танків Leopard 1 та Leopard 2.

Зауважимо, Україна отримає все необхідне: Байден запевнив у постачанні німецьких танків Leopard.

Як відомо, у Берліні відбувся мітинг через зволікання з танками для України (відео).

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін на підсумковій пресконференції щодо засідання у форматі «Рамштайн» прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні. Деякі союзники все ж мають намір надати Україні бойові танки, зокрема, Польща і Британія

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Теги: Німеччина танки

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