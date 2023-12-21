Експрокурор Ільницький, який оскандалився гучним весіллям, оголошений у розшук

Імовірно, розшук оголошено через підробку документів для виїзду за кордон

Колишній прокурор Ростислав Ільницький, який став відомим завдяки своїм весіллю із експрацівницею ДБР Роксоланою Москвою, 1 грудня цього року оголошений у розшук Яворівським відділом поліції. Його розшукують за підробку документів, йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

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Згідно із даними розшукового обліку МВС Ільницького Ростислава Васильовича, 1992 року народження, розшукують за трьома частинами 358 статті Кримінального кодексу (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), а саме:

ч.1 – Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором.

ч.3 – Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

ч.4 – Використання завідомо підробленого документа.

Видання Lviv.media із посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що йдеться про підробку документів для виїзду за кордон. Максимальне покарання, передбачене статтею – обмеження волі на строк до двох років.

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Нагадаємо, на Львівщині колишній прокурор Ростислав Ільницький та співробітниця ДБР Роксолана Москва зіграли пишне весілля. Серед гостей на урочистій події, яка тривала 7 та 8 жовтня, було помічено депутатів, бізнесменів, співробітників податкової, поліції, ДБР та інших структур, а розважали їхні українські знаменитості. Список їхніх імен пізніше було оприлюднено.

Також «Главком» писав, що представники Личаківсько-Залізничного об’єднаного районного ТЦК вручили повістку експрокурору Ростиславу Ільницькому, який відгуляв у Львові гучне весілля з колишньою працівницею Львівського територіального управління ДБР Роксоланою Москвою.