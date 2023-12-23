РФ створила підставну авіакомпанію для перевезення нелегалів до Європи

Польща вважає новий напрямок польотів Southwind кроком до організації «нового спланованого напливу біженців через Росію та Білорусь»

Москва та Мінськ планують активізувати «гібридну операцію», спрямовану на підсилення міграційних процесів і, відповідно, налаштування політичної кризи у західних країнах, особливо в Німеччині. Про це повідомляє Bild.

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Авіакомпанія Southwind Airlines базується в Анталії. Її створили невдовзі після початку війни в Україні. Однак усі її три літаки і більшість співробітників – з російської Nordwind Airlines, що базується в Москві.

Nordwind є частиною турфірми Pegas Touristik, яка має власників із російськими корінями, але з турецькими зв'язками. Недавно білоруські влади оголосили, що з 23 грудня Southwind відкриває безпосередні рейси із Стамбула до Мінська за 195 євро. Час у польоті скорочений на дві години порівняно з Belavia, яка через санкції не може користуватися повітряним простором ЄС.

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Як відомо, Turkish Airlines раніше скасувала рейси до Мінська під тиском Європи.

За інформацією Bild, влада Польщі вважає новий напрямок польотів Southwind кроком до організації «нового спланованого напливу біженців через Росію та Білорусь».

Незалежні білоруські журналісти також пишуть, що Southwind створено для обходу санкцій проти РФ. У Варшаві впевнені, що Москва та Мінськ активізують «гібридну операцію» для посилення міграційної та, як наслідок, політичної кризи у західних країнах, особливо у Німеччині.

Нагадаємо, Польща знову фіксує кількість нелегальних мігрантів, які намагаються незаконно потрапити в Польщу через кордон з Білоруссю.

До слова, Латвія вже звела частину паркану на кордоні з Білоруссю.