Фінляндія вступить до коаліції дронів для України цієї весни

Вікторія Літвінова
Хяккянен: рішення про вступ ухвалювали понад рік

Фінляндія до кінця весни офіційно увійде до міжнародної коаліції дронів для України, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Про це заявив міністр оборони країни Антті Хяккянен в інтерв'ю виданню Uutissuomalainen. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фінське видання. 

За словами міністра, рішення про приєднання до ініціативи не було швидким – його зважували протягом двох років.

«Це питання розглядалося минулого та цього року. Тепер я можу оголосити, що Фінляндія приєднається до коаліції дронів цієї весни», – сказав Хяккянен.

Окрім самого членства, уряд Фінляндії також обговорює виділення додаткових ресурсів на підтримку України у сфері безпілотних систем.

«Завдяки цьому ми зможемо значно розширити підтримку України з боку Євросоюзу та цю оперативну діяльність», – наголосив міністр оборони. 

Що таке коаліція дронів

Коаліція дронів об'єднує понад 20 країн-партнерів України, які спільно фінансують закупівлю та постачання безпілотників для Сил оборони. Ініціативу запустили у лютому 2024 року під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Координують роботу об'єднання Велика Британія та Латвія.

До складу коаліції входять Латвія, Велика Британія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Канада, Австралія, Нова Зеландія та Україна. У межах ініціативи країни-партнери зобов'язалися поставити Силам оборони десятки тисяч безпілотників різних типів.

Нагадаємо, нещодавні Україна та Норвегія оголосили про запуск першого спільного виробництва безпілотників mid-strike на норвезькій території. Усю вироблену продукцію планується передати Силам оборони.

До слова, у квітні 2024 року коаліція дронів зібрала майже €500 млн на закупівлю безпілотників для України.

