Другий караван із українським продовольством вийшов із одеських портів (фото, відео)

Судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини

На борту 4 балкерів – майже 170 тисяч тонн агропродукції

У неділю, 7 серпня, із портів вийшов другий караван із українським продовольством – три судна з Чорноморська та ще одне з Одеси. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

На борту 4 балкерів Mustafa Necati, Star Helena, Glory та Riva Wind майже 170 тисяч тонн агропродукції.

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«Після відпрацювання портами організації першого каравану поступово виходимо на більші масштабні обсяги роботи. Плануємо уже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць», – ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що незабаром планується повноцінно доєднати до відправлення порт «Південний».

«Розраховуємо, що завдяки цьому зможемо відправляти покупцям ще більші каравани суден, щонайменше до 3 мільйонів тонн на місяць», – прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.

Нагадаємо, 1 серпня, з Одеського порту «зерновим коридором» вийшло перше судно.

Сьогодні, 7 серпня, Спільний координаційний центр у Стамбулі видав дозвіл на вихід з українських портів у неділю ще для чотирьох суден з продовольством.

Експорт українського продовольства з порту Одеси не відбувався від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого.