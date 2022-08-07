Другий караван із українським продовольством вийшов із одеських портів (фото, відео)
На борту 4 балкерів – майже 170 тисяч тонн агропродукції
У неділю, 7 серпня, із портів вийшов другий караван із українським продовольством – три судна з Чорноморська та ще одне з Одеси. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
На борту 4 балкерів Mustafa Necati, Star Helena, Glory та Riva Wind майже 170 тисяч тонн агропродукції.
«Після відпрацювання портами організації першого каравану поступово виходимо на більші масштабні обсяги роботи. Плануємо уже найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць», – ідеться у повідомленні.
Також зазначається, що незабаром планується повноцінно доєднати до відправлення порт «Південний».
«Розраховуємо, що завдяки цьому зможемо відправляти покупцям ще більші каравани суден, щонайменше до 3 мільйонів тонн на місяць», – прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Судна прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини.
Нагадаємо, 1 серпня, з Одеського порту «зерновим коридором» вийшло перше судно.
Сьогодні, 7 серпня, Спільний координаційний центр у Стамбулі видав дозвіл на вихід з українських портів у неділю ще для чотирьох суден з продовольством.
Експорт українського продовольства з порту Одеси не відбувався від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого.
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