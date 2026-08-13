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ДТЕК оновив 37 енергооб’єктів у межах підготовки мереж до зими

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ДТЕК оновив 37 енергооб’єктів у межах підготовки мереж до зими

Загалом у 2026 році компанія планує інвестувати понад 6,7 млрд грн в оновлення мереж

Компанія ДТЕК оновила 37 енергетичних обʼєктів мережевої інфраструктури в рамках підготовки до проходження наступної зими. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«У першому півріччі 2026 року оператори систем розподілу ДТЕК Мережі реконструювали 7 трансформаторних пунктів і 17 підстанцій, а також побудували 13 нових трансформаторних пунктів у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Це у 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року», – йдеться в ньому.

Паралельно енергетики ДТЕК відремонтували майже 2 тис. км повітряних та 4,6 тис. км кабельних ліній, а також полагодили майже 3 тис. енергооб’єктів. Ще 5 тис. км трас повітряних ліній розчистили від дерев і чагарників, щоб знизити ризик аварій.

«Ми продовжуємо системно оновлювати електромережі та підвищувати їхню стійкість. За перше півріччя збільшили обсяги реконструкції та нового будівництва енергооб’єктів у 1,5 рази порівняно з минулим роком. Загалом у 2026 році плануємо інвестувати понад 6,7 млрд грн в оновлення мереж. Це дозволить нам створити запас міцності на майбутній опалювальний сезон», – зазначила генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.

Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року ДТЕК Ріната Ахметова встановив майже 136 тисяч розумних лічильників.

Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Теги: опалювальний сезон електроенергія ДТЕК

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