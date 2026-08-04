Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ДТЕК за пів року відновив 240 енергооб’єктів, пошкоджених під час бойових дій

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
ДТЕК за пів року відновив 240 енергооб’єктів, пошкоджених під час бойових дій

Завдяки проведеним роботам із початку 2026 року вдалося повернути електропостачання 14,5 млн родин у Києві та областях

Енергетики ДТЕК у першому півріччі 2026 року відновили 240 енергооб’єктів мереж, пошкоджених внаслідок бойових дій. Йдеться про підстанції, трансформаторні та розподільчі пункти у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях. Про це повідомили у ДТЕК.

Зазначається, що ремонтні бригади розпочинають роботи одразу після отримання дозволу та доступу до місця пошкодження від ЗСУ і ДСНС. За січень-червень енергетики також відновили роботу 1487 ліній електропередачі загальною протяжністю майже 6 тисяч кілометрів.

Завдяки проведеним роботам із початку 2026 року вдалося повернути електропостачання 14,5 млн родин у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях. Ця цифра враховує повторні відновлення електропостачання для частини клієнтів після нових ворожих атак.

«Попри постійні атаки на енергетичну інфраструктуру, наші енергетики щодня відновлюють пошкоджені мережі. З початку цього року ОСР ДТЕК Мережі повернули в роботу 83% ліній електропередачі, що зазнали руйнувань внаслідок російських атак. Бригади докладають надзусиль, щоб якомога швидше повертати світло українським родинам і бізнесу», — зазначила генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.

У компанії наголосили, що енергетики часто працюють у прифронтових регіонах у надскладних умовах. Водночас темпи відновлення залежать від безпекової ситуації та масштабів пошкодження електрообладнання.

Теги: ДТЕК електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лінії електропередач у Молдові
Одна з країн-сусідок України може залишитися без світла у пікові години
Сьогодні, 18:58
NYT описала енергетичну кризу в окупованому Криму
Удари по енергетиці змінили життя в окупованому Криму: аналіз The New York Times
28 липня, 08:42
«Енергоатом»: біржові аукціони проведено за Регламентом, результати сформовані автоматично
«Енергоатом»: біржові аукціони проведено за Регламентом, результати сформовані автоматично
24 липня, 22:07
Зниження цін на електроенергію. Експерт пояснив причини
Зниження цін на електроенергію. Експерт пояснив причини
16 липня, 16:45
На правому березі Києва зникло світло: ДТЕК назвав причину
На правому березі Києва зникло світло: ДТЕК назвав причину
14 липня, 11:58
ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 443 населених пунктів
За тиждень ДТЕК повернув світло 280 тисячам родин після ворожих обстрілів
13 липня, 16:54
Підвищення прайс-кепів зняло бар'єр для імпорту електроенергії – депутат
Підвищення прайс-кепів зняло бар'єр для імпорту електроенергії – депутат
8 липня, 18:17
Наслідки російського удару по Київщині 6 липня
Через російську атаку Боярка та Вишневе залишилися без світла
6 липня, 11:44
Пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури в тимчасово окупованому Криму
Дрони вдарили по двох підстанціях в окупованому Криму
5 липня, 07:55

Події в Україні

216 боїв за добу: лінія фронту станом на 4 серпня 2026
216 боїв за добу: лінія фронту станом на 4 серпня 2026
Генпрокурор розповів, скільки українців загинуло від «дронового сафарі»
Генпрокурор розповів, скільки українців загинуло від «дронового сафарі»
Ворог ударив по території дитячої лікарні у Запоріжжі
Ворог ударив по території дитячої лікарні у Запоріжжі
Блекаут на Запорізькій АЕС, удари по Україні. Головне за 4 серпня 2026
Блекаут на Запорізькій АЕС, удари по Україні. Головне за 4 серпня 2026
ДТЕК за пів року відновив 240 енергооб’єктів, пошкоджених під час бойових дій
ДТЕК за пів року відновив 240 енергооб’єктів, пошкоджених під час бойових дій
Окупанти просунулися у Харківській області
Окупанти просунулися у Харківській області

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
53K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
Вчора, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
Вчора, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
Вчора, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua