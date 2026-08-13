ЗМІ розсекретили, як Путін ховається від українських дронів

Путін дедалі більше обмежує свої пересування через побоювання за безпеку

За даними журналістів, диктатор пересувається бронепоїздом, а Кремль використовує фейкові президентські кортежі

Російський президент Володимир Путін дедалі більше обмежує свої пересування через побоювання за власну безпеку на тлі атак українських безпілотників. Для приховування його реального місцеперебування Кремль, зокрема, може використовувати фальшиві президентські кортежі, а сам Путін віддає перевагу пересуванню спеціальним бронепоїздом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Журналістка Фаріда Рустамова розповіла виданню, що неправдиві офіційні повідомлення про місцеперебування Путіна стали звичною практикою. Раніше вона встановлювала випадки, коли між реальною зустріччю російського диктатора з посадовцями та її показом на телебаченні як актуальної події минало до півтора-двох місяців.

Тепер, за її словами, у Москві поширюються чутки, що президентський кортеж, який пересувається столицею, іноді може бути лише відволікаючим маневром, тоді як самого Путіна в автомобілях немає. Аналогічну інформацію NYT навело з посиланням на московське джерело, пов'язане з Кремлем.

За даними видання, занепокоєння Путіна власною безпекою значно посилилося після початку повномасштабної війни проти України, а проникнення українських дронів дедалі глибше на територію РФ додатково обмежило його пересування. Ще у 2023 році колишній співробітник Федеральної служби охорони РФ розповідав, що Путін почав уникати авіаперельотів і частіше користуватися залізницею.

Йдеться про секретний броньований потяг, зовні схожий на звичайний пасажирський склад російської залізниці. За даними журналістів, усередині він обладнаний спеціальними системами зв'язку, а також тренажерним залом і спа-зоною.

Путін ще до вторгнення в Україну пересів із літаків на бронепоїзд фото: росЗМІ

Для пересування Путіна залізницею створювалася й окрема інфраструктура. NYT зазначає, що ще у 2021 році поблизу його резиденції на Валдаї місцеві жителі розповідали про нову залізничну гілку. Супутникові знімки також показували станцію з вертолітним майданчиком, якої не було у відкритих розкладах і на залізничних картах.

Новим приводом для занепокоєння Кремля стала ліквідація Ізраїлем іранського аятоли Алі Хаменеї. Перед операцією ізраїльська сторона нібито змогла відстежити пересування іранського лідера, його охорони та оточення через зламані дорожні камери.

Після цього російські спецслужби посилили заходи для приховування пересувань Путіна. Зокрема, тимчасово відключали камери спеціальної системи спостереження, призначеної для захисту російського диктатора та його найближчого оточення. За даними Financial Times, систему повернули до роботи після ізоляції від інтернету та перевірки її захищеності.

Для приховування реального місцеперебування Путіна також використовують заздалегідь записані відео. «Радіо Свобода» раніше встановило, що деякі показані Кремлем як актуальні зустрічі могли бути зняті заздалегідь. Співзасновник російського видання «Проект» Михайло Рубін також раніше повідомляв, що в різних резиденціях Путіна облаштували схожі кабінети. Це ускладнює визначення за телевізійною картинкою, де саме перебуває російський диктатор.

Нагадаємо, Збройні сили України активно знищують російські засоби протиповітряної оборони в районі Геленджика, де розташований палац російського диктатора Володимира Путіна. 7 серпня неподалік від об’єкта було уражено систему радіоелектронної боротьби «Хвиля Купол Гарант», а через два дні – розташований поруч зенітний ракетний комплекс С-400.