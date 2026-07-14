На правому березі Києва зникло світло: ДТЕК назвав причину

Енергетики повідомили, що причиною стала аварія в електромережах

У Подільському та Оболонському районах Києва тимчасово зникло електропостачання. Про це повідомили у ДТЕК, пише «Главком».

«У Подільському та Оболонському районах Києва тимчасово відсутнє електропостачання через аварію», – йдеться у повідомленні.

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. За попередніми даними, електропостачання планують відновити протягом однієї години.

Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про масштабне зникнення світла на правому березі Києва. Наразі офіційно підтверджено аварійне відключення в Оболонському та Подільському районах.

До слова,у Міністерстві енергетики повідомили, що станом на ранок 14 липня через російські обстріли без електропостачання частково залишаються споживачі Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Крім того, через негоду знеструмлені 72 населені пункти на Тернопільщині, Чернігівщині та Київщині.

Енергетики запевняють, що аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Водночас запровадження графіків відключень електроенергії на 14 липня не прогнозується. Українців також закликали за можливості користуватися енергоємними приладами у денний період з 11:00 до 15:00, щоб допомогти збалансувати енергосистему.