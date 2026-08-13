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Асфальтні королі отримали «чорну мітку». Держава розпочинає масштабну ревізію

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Асфальтні королі отримали «чорну мітку». Держава розпочинає масштабну ревізію
Держаудитслужба перевірить, куди пішли 30 млрд грн на українські дороги
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Аудит охопить 22 області, фахівці перевірятимуть обсяги та вартість виконаних у 2026 році дорожніх робіт

Державна аудиторська служба України розпочинає масштабну перевірку коштів, витрачених на ремонт та утримання автомобільних доріг. Загальна вартість робіт, які потраплять під контроль аудиторів, перевищує 30 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держаудитслужбу.

Перевірки проводитимуть Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи. Заходи державного фінансового контролю охоплять 22 області України. Аудитори зосередяться на коштах, спрямованих на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Зокрема, фахівці перевірять, чи відповідають заявлені обсяги дорожніх робіт фактично виконаним, а також проаналізують їхню вартість. Йдеться про роботи, проведені протягом 2026 року. Таким чином, під перевірку потраплять дорожні роботи загальною вартістю понад 30 млрд грн.

За даним джерел «Главкома» в уряді, найближчим часом Кабмін готує спеціальну постанову, після якої Державна аудиторська служба приступить до перевірки. Контрольні заходи стосуватимуться дорожного будівництва і витрачених на нього коштів за період роботи попереднього уряду. Як стверджують джерела, ініціатива перевірки належить новому главі уряду Сергію Корецькому.

Нагадаємо, раніше Державна аудиторська служба завершила перевірку «Київавтодору». З'ясувалося, що комунальна корпорація безпідставно виплатила підрядникам 76 млн грн за висадку екзотичних зелених насаджень замість ремонту аварійної інфраструктури міста. Результати аудиту загрожують посадовцям кримінальними справами. 

Крім цього, у Києві судитимуть начальницю одного з відділів комунальної корпорації «Київавтодор», через дії якої міський бюджет зазнав збитків у розмірі понад 850 тис. грн під час ремонту дороги в Солом’янському районі. 

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Теги: Держаудитслужба Сергій Корецький дороги

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