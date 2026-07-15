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Наступна зима буде, ймовірно, найважчою в українській історії – Арахамія

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Наступна зима буде, ймовірно, найважчою в українській історії – Арахамія
Минулого сезону газ лишався єдиним стабільним енергоресурсом
фото: Радіо Свобода

Україна готується до чергової зими в умовах війни

Наступна зима буде, ймовірно, буде найважчою в українській історії, заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає «Главком».

Арахамія повідомив, що фракція «Слуга народу» провела засідання за участю голови «Нафтогазу», кандидата на посаду прем’єр-міністра України Сергія Корецького, під час якого обговорювалася підготовка до нового опалювального сезону.

«У минулий опалювальний сезон газ, по факту, був єдиним енергоресурсом, який стабільно постачався споживачам попри атаки на потужності видобутку та зберігання. Вважаємо такий досвід надзвичайно корисним, особливо зараз, коли Україна готується до, ймовірно, найважчої зими в нашій історії», – наголосив Арахамія.

Він додав, що Корецький серед пріоритетів роботи уряду назвав підтримку людей, підготовку до опалювального сезону, зміцнення Сил оборони та захист інфраструктури.

Нагадаємо, уряд спрямував 2,3 млрд грн на підтримку шкіл, коледжів і університетів – кошти підуть на закупівлю систем резервного живлення, модернізацію інфраструктури та підготовку до опалювального сезону 2026/2027. Школи отримали майже 500 млн грн на системи резервного живлення, акумулятори та сонячні станції. Заклади фахової передвищої освіти – 417 млн грн: із них 217 млн грн спрямують на оплату комунальних послуг, ще 200 млн грн – на підготовку понад 80 найбільших коледжів до опалювального сезону, щоб підвищити їхню енергонезалежність.

Аналітики вважають, що Путін може готувати масштабний зимовий наступ проти України, щоб компенсувати військові невдачі та перекрити дедалі більший внутрішній тиск у РФ. Припускається, що цього разу під ударом опиниться не лише енергетична система України. Для максимального ускладнення військової логістики та цивільного життєзабезпечення російська армія може атакувати залізничну та водну інфраструктуру.

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Теги: Давид Арахамія Україна опалювальний сезон газ

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