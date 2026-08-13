Росія атакувала логістичну компанію у Павлограді, спалахнула пожежа

Рятувальникам вдалося локалізувати займання, інформація про можливих постраждалих уточнюється

Російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок удару пошкоджено приміщення логістичної компанії, де виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

За його словами, після російської атаки на місці влучання спалахнула пожежа. Інформація про можливих постраждалих наразі уточнюється. «Росіяни атакували Павлоград. Вдарили по приміщенню логістичної компанії. Зайнялася пожежа», – повідомив Ганжа.

Згодом очільник ОВА поінформував, що рятувальникам вдалося локалізувати займання. Наразі на місці російського удару триває ліквідація наслідків атаки. Інших подробиць щодо масштабів пошкоджень поки не повідомляли.

Зазначимо, Павлоград регулярно опиняється під російськими ударами. Ворог неодноразово атакував місто ракетами та безпілотниками.

8 серпня російські війська завдали ударів по середмістю, унаслідок чого зайнялися приватний будинок та автівка. Вогонь охопив житлову споруду та транспортний засіб, що стояв поруч. Тоді внаслідок ворожої атаки постраждали дев'ять людей, серед них – четверо дітей.

Наприкінці липня через атаку РФ у Павлограді спалахнув торговельний комплекс. Постраждали восьмеро людей. 33-річний чоловік та 53-річна жінка перебували у лікарні у важкому стані.