«Усе для причастя»: у Львові алкомаркет втрапив у скандал через напис на фасаді (фото)

Власники магазину пообіцяли прибрати суперечливу вивіску протягом кількох днів

Найбільший магазин алкогольних напоїв Львова BadBoy напередодні Великодня запустив кампанію з релігійним підтекстом. На фасаді алкомаркету з’явився напис «Все для причастя». Віряни обурилися цим маркетинговим рішенням і поскаржилися до міськради.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після розголосу ситуації мерія Львова звернулася до власників магазину й ті пообіцяли прибрати напис упродовж кількох днів.

«Сьогодні ми вже провели розмову з власниками магазину. Нам пообіцяли впродовж двох днів забрати неоднозначний напис», – заявила директорка Департаменту економічного розвитку Львівської міськради Ірина Кулинич.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що BadBoy – найбільший магазин алкогольних напоїв у Львові. Він відкрився восени 2021 року і належить компанії Good Wine.

Вивіска на фасаді BadBoy часто змінюється, залежно від актуальних подій у країні. До прикладу, на початку повномасштабного вторгнення РФ на фасаді був напис «Рускій карабль, іді на*уй».

Зараз же досить актуальною є тема церкви, зокрема події довкола УПЦ МП. Крім того, незабаром віряни святкуватимуть Великдень. Ймовірно, новим написом «Все для причастя» автори натякали на християнську традицію приймати причастя після сповіді напередодні Великодня. Утім, львів’яни не оцінили рекламну кампанію і назвали її зневагою до почуттів вірян.

Нагадаємо, що на Львівщині розгорівся скандал: чоловік, у якого немає кистей обох рук та кінцівок ніг, отримав повістку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, у Львові головний храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ.