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«Усе для причастя»: у Львові алкомаркет втрапив у скандал через напис на фасаді (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Усе для причастя»: у Львові алкомаркет втрапив у скандал через напис на фасаді (фото)
Львів’яни назвали рекламну кампанію магазину BadBoy зневагою до почуттів вірян
фото: The Village

Власники магазину пообіцяли прибрати суперечливу вивіску протягом кількох днів

Найбільший магазин алкогольних напоїв Львова BadBoy напередодні Великодня запустив кампанію з релігійним підтекстом. На фасаді алкомаркету з’явився напис «Все для причастя». Віряни обурилися цим маркетинговим рішенням і поскаржилися до міськради.

Після розголосу ситуації мерія Львова звернулася до власників магазину й ті пообіцяли прибрати напис упродовж кількох днів.

«Сьогодні ми вже провели розмову з власниками магазину. Нам пообіцяли впродовж двох днів забрати неоднозначний напис», – заявила директорка Департаменту економічного розвитку Львівської міськради Ірина Кулинич.

Зазначимо, що BadBoy – найбільший магазин алкогольних напоїв у Львові. Він відкрився восени 2021 року і належить компанії Good Wine.

Вивіска на фасаді BadBoy часто змінюється, залежно від актуальних подій у країні. До прикладу, на початку повномасштабного вторгнення РФ на фасаді був напис «Рускій карабль, іді на*уй».

Зараз же досить актуальною є тема церкви, зокрема події довкола УПЦ МП. Крім того, незабаром віряни святкуватимуть Великдень. Ймовірно, новим написом «Все для причастя» автори натякали на християнську традицію приймати причастя після сповіді напередодні Великодня. Утім, львів’яни не оцінили рекламну кампанію і назвали її зневагою до почуттів вірян.

Нагадаємо, що на Львівщині розгорівся скандал: чоловік, у якого немає кистей обох рук та кінцівок ніг, отримав повістку.

До слова, у Львові головний храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ.

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Теги: скандал магазин Львів бізнес церква

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