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Генерал розповів, як окупанти копіюють ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Генерал розповів, як окупанти копіюють ЗСУ
Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ Віктор Ніколюк
фото: АрміяInform

Віктор Ніколюк зазначив, що не можна недооцінювати ворога

Російська армія не стоїть на місці та вчиться. Водночас штурмові дії росіян змінюються і практично копіюють те, що роблять українські військовослужбовці на фронті. Про це сказав командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Недооцінювати ворога, я вважаю, було б неправильно. Будь-який ворог має бути оцінений відповідно», – сказав Ніколюк.

За його словами, будь-яка напрацьована методичка окупантів, завдяки українським розвідникам, з'являється у Командування Сухопутних військ. Виявилося, що оновлені методички росіян практично копіюють ЗСУ.

«Наприклад, нами були внесені зміни у штурмові дії, вони себе добре показали. Минуло десь три місяці, дивлюся, вже їхня методичка практично копіює те, що ми робили», – сказав командувач.

Він також зазначив, що не можна недооцінювати ворога, інакше тоді програєш.

«Війна – це хто кого обіграє. Потрібно давати оцінку, де вони випереджають. У людському ресурсі так, у них значний людський ресурс, вони його не жаліють, вони його витрачають. Проте вони і вчаться також», – додав Віктор Ніколюк.

Нагадаємо, політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні «Айдар» Євген Дикий розповів, що на Авдіївському напрямку ворог має двадцятикратну перевагу в живій силі. Водночас Сили оборони України відчувають снарядний голод і потребують поповнення. 

Як повідомлялося, армія РФ не має стратегічних успіхів на сході України. Наші захисники відбивають атаки ворога. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Теги: ворог війна окупанти

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