Прикордонники попередили про збільшення пасажиропотоку на кордоні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон (ілюстративне)

Прикордонники працюють у посиленому режимі, виставлено додаткові наряди для прискорення оформлення

Збільшився пасажиропотік на кордоні через виїзд паломників-хасидів. Після святкування Рош га-Шана спостерігається значне зростання руху на кордоні з Молдовою та Польщею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Стан черг на кордоні станом на 14:00 з Молдовою:

  • «Паланка-Маяки-Удобне» – 80 авто.
  • «Старокозаче» – 40 авто.
  • «Могилів-Подільський» – 70 авто.
  • «Бронниця» – 60 авто.

З Польщею:

  • «Краківець» – 100 авто.
  • «Шегині» – 120 авто (зросла кількість і пішоходів).
  • «Грушів» – 40 авто.
  • «Угринів» – 20 авто.
  • «Рава-Руська» – 20 авто.
  • «Нижанковичі» – 25 авто.
  • «Смільниця» – без черг.

«Прикордонники працюють у посиленому режимі, виставлено додаткові наряди для прискорення оформлення. Радимо враховувати ситуацію при плануванні поїздок та обирати менш завантажені пункти пропуску», – йдеться у повідомленні.

До слова, в Умані 22 вересня відбулася масова молитва Тікун а-Клалі, у якій взяли участь понад 10 тисяч хасидів. Молитва пройшла напередодні юдейського Нового року Рош га-Шана.

Нагадаємо, влада Умані посилила заходи безпеки на час святкування Рош га-Шана. У 2025 році свято припало на 22-24 вересня.

