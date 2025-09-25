Прикордонники попередили про збільшення пасажиропотоку на кордоні
Прикордонники працюють у посиленому режимі, виставлено додаткові наряди для прискорення оформлення
Збільшився пасажиропотік на кордоні через виїзд паломників-хасидів. Після святкування Рош га-Шана спостерігається значне зростання руху на кордоні з Молдовою та Польщею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.
Стан черг на кордоні станом на 14:00 з Молдовою:
- «Паланка-Маяки-Удобне» – 80 авто.
- «Старокозаче» – 40 авто.
- «Могилів-Подільський» – 70 авто.
- «Бронниця» – 60 авто.
З Польщею:
- «Краківець» – 100 авто.
- «Шегині» – 120 авто (зросла кількість і пішоходів).
- «Грушів» – 40 авто.
- «Угринів» – 20 авто.
- «Рава-Руська» – 20 авто.
- «Нижанковичі» – 25 авто.
- «Смільниця» – без черг.
«Прикордонники працюють у посиленому режимі, виставлено додаткові наряди для прискорення оформлення. Радимо враховувати ситуацію при плануванні поїздок та обирати менш завантажені пункти пропуску», – йдеться у повідомленні.
До слова, в Умані 22 вересня відбулася масова молитва Тікун а-Клалі, у якій взяли участь понад 10 тисяч хасидів. Молитва пройшла напередодні юдейського Нового року Рош га-Шана.
Нагадаємо, влада Умані посилила заходи безпеки на час святкування Рош га-Шана. У 2025 році свято припало на 22-24 вересня.
