Прикордонники попередили про збільшення пасажиропотоку на кордоні

Збільшився пасажиропотік на кордоні через виїзд паломників-хасидів. Після святкування Рош га-Шана спостерігається значне зростання руху на кордоні з Молдовою та Польщею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Стан черг на кордоні станом на 14:00 з Молдовою:

«Паланка-Маяки-Удобне» – 80 авто.

«Старокозаче» – 40 авто.

«Могилів-Подільський» – 70 авто.

«Бронниця» – 60 авто.

З Польщею:

«Краківець» – 100 авто.

«Шегині» – 120 авто (зросла кількість і пішоходів).

«Грушів» – 40 авто.

«Угринів» – 20 авто.

«Рава-Руська» – 20 авто.

«Нижанковичі» – 25 авто.

«Смільниця» – без черг.

«Прикордонники працюють у посиленому режимі, виставлено додаткові наряди для прискорення оформлення. Радимо враховувати ситуацію при плануванні поїздок та обирати менш завантажені пункти пропуску», – йдеться у повідомленні.

До слова, в Умані 22 вересня відбулася масова молитва Тікун а-Клалі, у якій взяли участь понад 10 тисяч хасидів. Молитва пройшла напередодні юдейського Нового року Рош га-Шана.

Нагадаємо, влада Умані посилила заходи безпеки на час святкування Рош га-Шана. У 2025 році свято припало на 22-24 вересня.