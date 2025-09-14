Головна Світ Політика
Дрони РФ залетіли до Румунії: Бухарест виступив із серйозною заявою

glavcom.ua
Румунія піднімала бойову авіацію через російський дрон
Румунія називає дії Росії неприйнятними та безрозсудними

Вторгнення російського безпілотника до повітряного простору Румунії під час атаки на Україну 13 вересня створюють «новий виклик» безпеці Чорного моря. Бухарест засуджує дії Москви. Про це йдеться у заяві румунського Міністерства оборони, повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Зазначається, що Румунія «рішуче засуджує безвідповідальні дії Російської Федерації та наголошує, що вони становлять новий виклик регіональній безпеці та стабільності в Чорноморському регіоні». Такі інциденти, заявили у Бухаресті, «демонструють неповагу Російської Федерації до міжнародного права».

Міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою повідомила, що порушить питання дій Росії на Генеральній Асамблеї ООН, закликаючи міжнародну спільноту до суворого дотримання санкцій. З її слів, громадяни країни ніколи не були в небезпеці, але такі дії Росії є неприйнятними та безрозсудними.

«Нам потрібно ефективно збільшити ціну за відверто незаконні та провокаційні дії Росії, швидко прийнявши 19-й пакет санкцій та повний спектр заходів у рамках операції НАТО «Східний вартовий», – наголосила Оана-Сільвія Цою.

Зауважимо, напередодні ввечері дрони РФ порушили повітряний простір Румунії. Країна підняла в повітря два винищувачі F-16, які «виявили безпілотник у національному повітряному просторі» та відстежували його до тих пір, поки він не зник з радарів. БпЛА «Герань» нібито не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози безпеці населення.

