Румунія озвучила свою позицію щодо створення безпольотної зони над Україною

За словами Дана, Румунія може переглянути свою позицію

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що країна «скоріше не підтримує» введення безпольотної зони над Україною. В інтерв'ю телеканалу Antena 3 він зазначив, що хоча Румунія не виключає можливість перегляду цієї позиції в майбутньому, наразі рішення про створення такої зони не є доцільним, передає «Главком».

Дан підкреслив, що введення безпольотної зони може бути розцінене Росією як акт прямої участі у конфлікті, що суперечить міжнародним нормам.

Однак він зазначив, що, залежно від розвитку подій, Румунія може переглянути свою позицію.

«Ми провели початкові обговорення цього питання з людьми з національного державного апарату, радниками, людьми з армії, фахівцями із зовнішньої політики. Наразі – скоріше ні. Але, залежно від розвитку подій, ми можемо переглянути (позицію – «Главком»). Існують міжнародні звичаї щодо того, що означає бути в конфлікті чи ні. І з цього питання, згідно з деякими інтерпретаціями більшості, робити це певним чином означає вступати в конфлікт», – уточнив Нікушор Дан.

Цю заяву Дан зробив на тлі обговорення ініціативи Польщі щодо створення безпольотної зони над Україною. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський раніше закликав НАТО та ЄС до обговорення цієї пропозиції, вказуючи на технічну можливість її реалізації. Однак він також зазначив, що таке рішення повинно бути ухвалене колективно, а не односторонньо.

Нагадаємо, вторгнення російського безпілотника до повітряного простору Румунії під час атаки на Україну 13 вересня створюють «новий виклик» безпеці Чорного моря. Бухарест засуджує дії Москви.