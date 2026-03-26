Університети переходять на оборонні технології. Заступник міністра пояснив, що вивчатимуть студенти

Трофименко вважає, що студенти повинні мати базові навички, які потрібні в умовах війни

В університетах замість старої «стройової» запровадять навчання навичкам національного спротиву

В українських університетах готують масштабні зміни, які зачеплять як фінансову сторону навчання, так і безпекову підготовку студентів. Заступник міністра освіти Микола Трофименко роз’яснив, чому застаріла модель військового вишколу відходить у минуле, інформує «Главком».

За словами заступника міністра освіти Миколи Трофименка, замість радянської моделі «стройової підготовки» та марширування на плацу, студенти опановуватимуть реальні навички національного спротиву.

«Ідея полягає в тому, щоб студенти мали базові навички, які справді потрібні в умовах війни: домедична допомога, безпека, розуміння базових принципів оборони, сучасні технології. Тобто мова про базову підготовку цивільної людини», – зазначив заступник міністра освіти Микола Трофименко.

Також Трофименко зауважив, що підготовку з основ національного спротиву проходитимуть усі студенти незалежно від статі. Для осіб з особливими освітніми потребами або тих, чиї релігійні переконання забороняють користування зброєю, передбачені альтернативні навчальні плани.

«Хочу чітко підкреслити: йдеться не про військову службу і не про набуття статусу військовозобов’язаного. Вивчення «Основ національного спротиву» не передбачає складання військової присяги, проходження медичного огляду, прибуття до центру комплектування, перебування на полігонах чи здобуття військово-облікової спеціальності», – зазначив заступник міністра освіти.

«Главком» писав, що Міносвіти змінює систему держзамовлення на користь дефіцитних професій. Відтепер держава фокусуватиметься на підтримці професій, які є критично важливими для відбудови країни, тоді як «модні» напрями отримають менше бюджетних місць. За словами заступника міністра освіти Миколи Трофименка, найбільшу підтримку від держави отримають майбутні медики, вчителі, реабілітологи та інженери. Саме ці фахівці зараз є найбільш затребуваними на ринку праці та в державному секторі.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України оприлюднило порядок прийому до закладів вищої освіти на 2026 рік, який передбачає низку змін для абітурієнтів. Однією з ключових новацій стало скасування обов’язкових мотиваційних листів при вступі. Також українські університети визнаватимуть результати європейських іспитів, які можна буде зарахувати замість Національного мультипредметного тесту.

Серед інших змін: запровадження обмеження на кількість поданих заяв. Абітурієнти зможуть подати не більше 10 заяв загалом, із яких максимум п’ять – на бюджетну форму навчання.