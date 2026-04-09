Польща підняла F-16 і перехопила російський розвідник над Балтійським морем

У польському командуванні зазначили, що російський літак не подав план польоту, мав вимкнений транспондер

Іл-20 виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі

Повітряні сили Польщі напередодні були підняті по тривозі для перехоплення російського військового літака, який зафіксували над акваторією Балтійського моря. Про це, як повідомляє «Главком», сьогодні, 9 квітня заявили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

За даними військових, об’єктом перехоплення став російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20. Пара польських винищувачів F-16 ідентифікувала порушника та супроводжувала його, аби запобігти порушенню повітряного простору країни.

«8 квітня 2026 року чергова пара винищувачів F-16 Повітряних сил здійснила успішне перехоплення, візуальну ідентифікацію та супровід літака Федерації Російської, який виконував політ над Балтійським морем у районі відповідальності. Польські винищувачі перехопили літак Іл-20 , що виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером», – повідомили військові Польщі.

У Збройних силах Польщі наголосили, що подібні інциденти останнім часом стали регулярними через активізацію російської авіації в регіоні, проте польське небо залишається під надійним захистом.

«Перехоплення повітряних суден не є демонстрацією сили, а одним із базових інструментів забезпечення реального контролю над повітряним простором держави. Їхньою метою є швидка ідентифікація об’єктів, які не реагують на виклики служб повітряного руху, рухаються без необхідного плану польоту або порушують чинні правила», – заявили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

«Главком» писав, що 2 квітня в повітряному просторі Молдови зафіксували безпілотник типу «шахед». За даними оборонного відомства, безпілотник помітили близько 08:18. Він увійшов у повітряний простір країни з території Одеської області України та прямував у напрямку селища Тудора Штефан-Водського району.

Зазначається, що дрон рухався зі швидкістю близько 167 км/год. Після цього він покинув повітряний простір Молдови та повернувся у напрямку селища Крутоярівка в Одеській області. Інших подробиць щодо інциденту в Міноборони Молдови не надали.