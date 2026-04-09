Польща підняла F-16 і перехопила російський розвідник над Балтійським морем

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Польща підняла F-16 і перехопила російський розвідник над Балтійським морем
У польському командуванні зазначили, що російський літак не подав план польоту, мав вимкнений транспондер
фото: Оперативне командування Збройних сил Польщі

Іл-20 виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі 

Повітряні сили Польщі напередодні були підняті по тривозі для перехоплення російського військового літака, який зафіксували над акваторією Балтійського моря. Про це, як повідомляє «Главком», сьогодні, 9 квітня заявили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

За даними військових, об’єктом перехоплення став російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20. Пара польських винищувачів F-16 ідентифікувала порушника та супроводжувала його, аби запобігти порушенню повітряного простору країни.

«8 квітня 2026 року чергова пара винищувачів F-16 Повітряних сил здійснила успішне перехоплення, візуальну ідентифікацію та супровід літака Федерації Російської, який виконував політ над Балтійським морем у районі відповідальності. Польські винищувачі перехопили літак Іл-20 , що виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером», – повідомили військові Польщі.

У Збройних силах Польщі наголосили, що подібні інциденти останнім часом стали регулярними через активізацію російської авіації в регіоні, проте польське небо залишається під надійним захистом.

«Перехоплення повітряних суден не є демонстрацією сили, а одним із базових інструментів забезпечення реального контролю над повітряним простором держави. Їхньою метою є швидка ідентифікація об’єктів, які не реагують на виклики служб повітряного руху, рухаються без необхідного плану польоту або порушують чинні правила», – заявили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

«Главком» писав, що 2 квітня в повітряному просторі Молдови зафіксували безпілотник типу «шахед». За даними оборонного відомства, безпілотник помітили близько 08:18. Він увійшов у повітряний простір країни з території Одеської області України та прямував у напрямку селища Тудора Штефан-Водського району.

Зазначається, що дрон рухався зі швидкістю близько 167 км/год. Після цього він покинув повітряний простір Молдови та повернувся у напрямку селища Крутоярівка в Одеській області. Інших подробиць щодо інциденту в Міноборони Молдови не надали.

Читайте також

«Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез» – четвертий за обсягом виробництва НПЗ Росії
Дрони уразили Кстовський НПЗ у Нижегородській області
5 квiтня, 05:51
За даними ЗМІ, колишній урядовець домігся виключення зі списку, використовуючи юридичні процедури
США скасували санкції проти ексміністра фінансів Росії
3 квiтня, 20:53
Сирський заявив про успіхи контрнаступу
Сирський заявив про відновлення контролю над територіями на півдні
27 березня, 10:51
Карякін відмовився висловлювати «солідарність народу України»
Російський автогонщик поскаржився, що для участі у змаганнях йому потрібно засудити війну
24 березня, 07:22
20-річний Родін виступає у танцях на льоду разом з Дарією Грімм
Перспективний фігурист відмовився змагатися за Росію
17 березня, 17:39
Бодікамери мають бути розміщені на грудях військовослужбовців ТЦК
Працівник ТЦК проводив оповіщення без бодікамери: яке покарання призначив суд
15 березня, 06:55
Було уражено інфраструктуру військового аеродрому «Майкоп», що в Республіці Адигея
Генштаб підтвердив ураження аеродрому «Майкоп» та заводу «Кремній Ел»
14 березня, 13:21
Поки світ воює з Іраном, Кремль рахує нафтові мільярди
Поки світ воює з Іраном, Кремль рахує нафтові мільярди
12 березня, 10:08
Попереду України у списку опинилися лише п’ять держав
Україна увійшла до ТОП-10 найбільших армій світу
10 березня, 13:25

Польща підняла F-16 і перехопила російський розвідник над Балтійським морем
Польща підняла F-16 і перехопила російський розвідник над Балтійським морем
Чи буде перемирʼя на Великдень? Речник Кремля зробив заяву
Чи буде перемирʼя на Великдень? Речник Кремля зробив заяву
Путін не зупиниться на Донбасі: Зеленський попередив про загрозу для двох великих міст
Путін не зупиниться на Донбасі: Зеленський попередив про загрозу для двох великих міст
Ізраїль ліквідував праву руку лідера «Хезболли»
Ізраїль ліквідував праву руку лідера «Хезболли»
Москва звинуватила Токіо у ворожих діях і викликала на килим японського посла: подробиці
Москва звинуватила Токіо у ворожих діях і викликала на килим японського посла: подробиці
Угорські спецслужби консультували Іран після підриву пейджерів «Хезболли» – WP
Угорські спецслужби консультували Іран після підриву пейджерів «Хезболли» – WP

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
