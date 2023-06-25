Двоє загиблих: у Кременчуці юнак «під наркотиками» скоїв ДТП

24 червня, близько 21:50 сталася ДТП на вулиці Республіканській у Кременчуці

Водія затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України

У Кременчуці на Полтавщині водій у стані наркотичного сп`яніння збив на пішохідному переході на смерть 15 та 21-річного юнаків. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Полтавської області.

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Відомо, що 24 червня, близько 21:50 сталася ДТП на вулиці Республіканській у Кременчуці.

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«За попередньою версією слідства, водій автомобіля Audi, 2003 року народження, здійснив наїзд на пішоходів, які рухалися по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП чоловіки 2000 та 2008 років народження загинули на місці пригоди», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією лікарів, водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

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Водій автомобіля Audi здійснив наїзд на пішоходів, які рухалися по нерегульованому пішохідному переході фото: Національна поліція

Водія легковика затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції встановлюють причини та обставини події.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

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Нагадаємо, що на Кіровоградщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю поліцейського напідпитку загинули три дівчини.

За попередніми даними слідства, за кермом автомобіля перебував правоохоронець з ознаками сп'яніння. Він відвозив дівчат зі святкування випускного й посадив у легковик сімох випускників, чим порушив правила безпеки.