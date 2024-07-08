Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід меру Мукачева

26 червня ВАКС обрав меру Мукачева Андрію Балозі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб

Раніше Андрій Балога вийшов під заставу у 30 млн грн

Вищий антикорупційний суд 8 липня залишив без змін запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі, якого підозрюють у продажі землі у центрі міста за заниженою ціною. Раніше він вийшов з СІЗО під заставу у 30 млн грн. Про це повідомляє Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Правоохоронці не називають імені та прізвища фігуранта справи, однак з тексту обвинувачення стає зрозуміло, що йдеться саме про Балогу.

26 червня ВАКС обрав меру Мукачева Андрію Балозі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внести 30 млн грн застави.

Захисники Андрія Балоги заявили, що йому неналежно повідомили про підозру, а також вона є необґрунтованою. За словами адвокатів, наразі немає ризиків, що мер Мукачева буде перешкоджати кримінальному провадженню, впливати на свідків та переховуватись від слідства.

Нагадаємо, що Андрія Балогу було взято під варту у середу, 26 червня. Він є фігурантом справи щодо продажу землі за заниженою ціною. 26 червня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 30 млн грн.

Згодом стало відомо, що міський голова Мукачева Закарпатської області Андрій Балога, якого підозрюють у продажу земельної ділянки за заниженою ціною, вийде з-під варти. За нього внесено заставу в 30 млн грн.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили міського голову та голову районної ради на Закарпатті на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

За даними слідства, міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже дев'ять разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.