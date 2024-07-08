Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід меру Мукачева

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід меру Мукачева
26 червня ВАКС обрав меру Мукачева Андрію Балозі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб
фото з відкритих джерел

Раніше Андрій Балога вийшов під заставу у 30 млн грн

Вищий антикорупційний суд 8 липня залишив без змін запобіжний захід меру Мукачева Андрію Балозі, якого підозрюють у продажі землі у центрі міста за заниженою ціною. Раніше він вийшов з СІЗО під заставу у 30 млн грн. Про це повідомляє  Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Правоохоронці не називають імені та прізвища фігуранта справи, однак з тексту обвинувачення стає зрозуміло, що йдеться саме про Балогу.

26 червня ВАКС обрав меру Мукачева Андрію Балозі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внести 30 млн грн застави.

Захисники Андрія Балоги заявили, що йому неналежно повідомили про підозру, а також вона є необґрунтованою. За словами адвокатів, наразі немає ризиків, що мер Мукачева буде перешкоджати кримінальному провадженню, впливати на свідків та переховуватись від слідства.

Нагадаємо, що Андрія Балогу було взято під варту у середу, 26 червня. Він є фігурантом справи щодо продажу землі за заниженою ціною. 26 червня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 30 млн грн.

Згодом стало відомо, що міський голова Мукачева Закарпатської області Андрій Балога, якого підозрюють у продажу земельної ділянки за заниженою ціною, вийде з-під варти. За нього внесено заставу в 30 млн грн.

Як повідомлялося, правоохоронці викрили міського голову та голову районної ради на Закарпатті на зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

За даними слідства, міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже дев'ять разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп.

Читайте також: Антикорупційний суд: перша сотня вироків. Коли чекати «великої риби»?
Теги: мер Вищий антикорупційний суд суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна продовжила санкції проти Фірташа на 10 років
Суд відновив арешт «облгазів Фірташа»
28 червня, 20:28
Виліт України з Євро-2024, НАТО обрало нового генсека. Головне за 26 червня
Виліт України з Євро-2024, НАТО обрало нового генсека. Головне за 26 червня
26 червня, 21:00
Прокурори МКС вважають, що Шойгу та Герасимов несуть індивідуальну відповідальність за злочини в Україні
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова
25 червня, 13:59
Папа Римський рятує митрополитів-зрадників в Україні. Кирило повідомив про перші результати
Папа Римський рятує митрополитів-зрадників в Україні. Кирило повідомив про перші результати
23 червня, 13:37
До оголошення мобілізації восени 2022 року російських військових практично не переслідували за відмову від служби
У Росії заведено понад 10 тис. кримінальних справ за відмову від служби в армії – ЗМІ
18 червня, 22:47
Кримінальних проваджень щодо шахрайства побільшало на 10% у порівнянні до аналогійного періоду торік
В Україні зросла кількість шахраїв: скільки справ доходить до суду
12 червня, 12:41
У суді порушник виправдовувався: бив кішку віником, оскільки та на нього кидається
Суд призначив штраф за побиття кота віником
12 червня, 10:30
Чи вистачить мужності та сил керівництву НАБУ знайти «кротів», які ділилися даними розслідування розкрадання бюджетних коштів на «Великому будівництві»?
Хто зливав інформацію з НАБУ? Слідство залізло у планшет п’ятирічної дитини Скандал
11 червня, 10:50
Напад на дружину військового: другому підозрюваному обрано запобіжний захід
Напад на дружину військового: другому підозрюваному обрано запобіжний захід
11 червня, 08:44

Кримінал

Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід меру Мукачева
Вищий антикорупційний суд залишив без змін запобіжний захід меру Мукачева
Погодилися воювати за Україну. На фронт з в'язниць вирушають перші засуджені за умисне вбивство
Погодилися воювати за Україну. На фронт з в'язниць вирушають перші засуджені за умисне вбивство
Колишнього капітана Повітряних сил ЗСУ засудили до 15 років позбавлення волі
Колишнього капітана Повітряних сил ЗСУ засудили до 15 років позбавлення волі
На Чернігівщині невідомі повісили на мосту двох собак
На Чернігівщині невідомі повісили на мосту двох собак
Експрокурора-втікача, який влаштував розкішне весілля у Львові, знайшли у тещі на горищі
Експрокурора-втікача, який влаштував розкішне весілля у Львові, знайшли у тещі на горищі
На Лазуровому узбережжі Франції затримано лідера банди «Залютинських» (фото)
На Лазуровому узбережжі Франції затримано лідера банди «Залютинських» (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Ле Пен прокоментувала поразку своєї політичної сили на виборах
13K
Удар по дитячій лікарні в Києві. Російська пропаганда вигадала цинічне виправдання
11K
Ракетна атака на Україну: реакція ООН
8462
Професор-технолог пояснила, з чого роблять білий шоколад
8067
Ніяке це не ППО. Момент удару російською ракетою по «Охмадиту» потрапив на відео
7262
У Києві пролунав гучний вибух

Новини

Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
Сьогодні, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
Вчора, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
Вчора, 06:15
Атака на Краснодарський край, удар по Сумщині: головне за ніч
6 липня, 06:52
Відновлення роботи портів Миколаєва? Названо умову
5 липня, 14:19

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua