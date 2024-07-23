Україна повідомила про підозру «заступнику» міністра внутрішніх справ Криму

Оскільки зловмисник перебуває на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності

Чоловіку інкримінують держзраду

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру так званому заступнику міністра внутрішніх справ Республіки Крим. Йому інкримінують держзраду. Про це повідомляє пресслужба Прокуратури.

Як зазначили у відомстві, підозрюваний після окупації півострова зрадив присязі на вірність народу України та перейшов на службу до окупантів. За це йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

«Своїми діями та рішеннями підозрюваний сприяв створенню та функціонуванню окупаційних органів внутрішніх справ на півострові, а також надавав допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України», – йдеться у повідомленні.

Крім того, в СБУ повідомили, що чоловік до березня 2014 року обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління – начальника слідчого управління ГУ МВС України в АР Крим. Після окупації Криму він обійняв посаду так званого заступника міністра внутрішніх справ – начальника слідчого управління.

Джерела «Суспільного» повідомили, що йдеться про Олега Кириліна.

Він, за версією слідства, виконував злочинні накази РФ та керував незаконними переслідуваннями кримчан, які незгодні з окупаційним режимом. «Оскільки зловмисник перебуває на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нардепа від забороненої «ОПЗЖ» судитимуть за державну зраду.