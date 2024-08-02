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Справа екскерівника ТЦК Рівненщини: суд змінив запобіжний захід

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Справа екскерівника ТЦК Рівненщини: суд змінив запобіжний захід
Колегія суддів прийшла до висновку про часткове задоволення апеляційних скарг захисників Сергія Луцюка
фото: з відкритих джерел

Екскерівник ТЦК підозрюється у побитті підлеглого та корупції

Рівненський апеляційний суд змінив запобіжний захід екскерівнику Рівненського обласного ТЦК Сергію Луцюку, якого підозрюють у побитті підлеглого, з тримання під вартою на заставу в розмірі 454 200 грн.  Про це повідомляє пресслужба суду.

Повідомляється, що Рівненський апеляційний суд переглянув дві апеляційні скарги захисників Луцюка, подані на ухвалу слідчого судді місцевого суду від 12 липня 2024 року, якою йому продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 вересня.

Сторона захисту просила скасувати оскаржувану ухвалу та застосувати до підзахисного запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою: домашній арешт у нічний час доби. Один із захисників доповнив апеляційну скаргу та просив застосувати до обвинуваченого заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб (242 000 гривень).

«Колегія суддів прийшла до висновку про часткове задоволення апеляційних скарг захисників Сергія Луцюка. Скасувавши оскаржувану ухвалу слідчого судді місцевого про продовження колишньому керівникові обласного ТЦК та СП запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, апеляційний суд ухвалив рішення про застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави, щоправда, удвічі збільшивши її розмір (150 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що складає 454 200 гривень)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що приймаючи таке рішення, апеляційний суд врахував той факт, що розгляд справи все ще перебуває на стадії підготовчого провадження, обвинувачений зобов’язався виконувати низку процесуальних обов’язків, серед яких:

  • не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу суду;
    прибувати до суду за першою вимогою; повідомляти суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з потерпілим та обвинуваченим Віталієм Козачуком як безпосередньо, так і через третіх осіб;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

«Прокурор хоч і вказав на наявність ризиків, але не обґрунтував їх відповідними доказами. Проаналізувавши заявлені ним ризики, апеляційний суд прийшов до висновку, що вони носять не конкретний, а абстрактний характер і є спробою для подальшого втручання в право особи на свободу», – інформує суд.

Сергія Луцюка підозрюють у перевищенні службових повноважень та побиття підлеглого. Згодом ДБР повідомило йому підозру у корупції: не задекларував статки на 46 млн грн, у тому числі маєток у Буковелі.

Також повідомлялося, що начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП полковник Олександр Ярмошевич, який потрапив у скандал через поцілунки з колегами-жінками на роботі, написав рапорт на звільнення. 

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Теги: Рівненщина ТЦК

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