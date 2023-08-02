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Екскомандир частини, який «відрядив» депутатів на службу до КМВА, отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Екскомандир частини, який «відрядив» депутатів на службу до КМВА, отримав підозру
ДБР повідомило про підозру колишньому командиру однієї з військових частин ТРО
фото: пресслужба ДБР

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Колишньому командиру однієї з військових частин ТРО, який відрядив військовослужбовців – трьох депутатів Київської міської ради та помічника депутата Київради на службу до Київської міської військової адміністрації, повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресслужба Державне бюро розслідувань.

Як зазначається, працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру однієї з військових частин ТРО, який перевищив свої службові повноваження та відрядив військовослужбовців на службу до Київської міської ради.

«Встановлено, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу.

Підставою для цього стало те, що їх командир видав наказ про відрядження цих військовослужбовців для проходження служби в Київській міській військовій адміністрації», – йдеться у повідомленні.

Екскомандиру повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Як раніше повідомлялося, чотирьом військовослужбовцям однієї з військових частин ТРО, троє з яких є депутатами Київської міської ради, а ще один – помічник депутата Київради, повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби. За інформацією ЗМІ, йдеться про Олега Левченка («Європейська солідарність»), Ігора Хацевича («Європейська солідарність»), Михайла Терентьєва («Удар») та Олексія Шпака.

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Теги: Європейська солідарність Київрада суд наказ ДБР

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