Екскомандир частини, який «відрядив» депутатів на службу до КМВА, отримав підозру

ДБР повідомило про підозру колишньому командиру однієї з військових частин ТРО

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Колишньому командиру однієї з військових частин ТРО, який відрядив військовослужбовців – трьох депутатів Київської міської ради та помічника депутата Київради на службу до Київської міської військової адміністрації, повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресслужба Державне бюро розслідувань.

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Як зазначається, працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру однієї з військових частин ТРО, який перевищив свої службові повноваження та відрядив військовослужбовців на службу до Київської міської ради.

«Встановлено, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один – помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу.

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Підставою для цього стало те, що їх командир видав наказ про відрядження цих військовослужбовців для проходження служби в Київській міській військовій адміністрації», – йдеться у повідомленні.

Екскомандиру повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Як раніше повідомлялося, чотирьом військовослужбовцям однієї з військових частин ТРО, троє з яких є депутатами Київської міської ради, а ще один – помічник депутата Київради, повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби. За інформацією ЗМІ, йдеться про Олега Левченка («Європейська солідарність»), Ігора Хацевича («Європейська солідарність»), Михайла Терентьєва («Удар») та Олексія Шпака.