«ДБР вийшло за рамки закону». «Євросолідарність» про підозри депутатам Київради

У фракції «Європейська Солідарність» наголосили, що звинувачення стосується періоду, коли загроза для столиці минула

Після оголошеної підозри ДБР трьом депутатами Київміськради, депутати фракції «Європейська Солідарність» у Київраді назвали це переслідування колег-військовослужбовців ЗСУ з метою ліквідувати місцеве самоврядування в столиці, аби передати всі повноваження віськово-цивільній адміністрації. Про це йдеться у заяві фракції, яку оприлюднили на офіційних ресурсах політичної сили.

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«Сьогодні, до річниці призначення Татарова і за його вказівкою, слідчі ДБР оголосили звинувачення депутатам нашої фракції Олегу Левченку та Ігорю Хацевичу, які проходять службу в одній з військових частин Києва і нещодавно повернулися зі Словʼянська. Пред’явивши підозру цим військовослужбовцям, ДБР вийшло як за рамки Закону, так і здорового глузду», - йдеться у заяві.

У фракції наголосили, що звинувачення стосується періоду, коли загроза для столиці минула.

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«Ми підкреслюємо, йдеться про наших колег-добровольців, які з перших годин повномасштабної агресії 24 лютого 2022 року взяли до рук зброю, записалися в 206 батальйон Територіальної оборони і стали на блокпостах на захисті Києва. Тобто звинувачення стосується періоду, коли загроза для столиці минула і ці військовослужбовці отримали наказ командира відбути у розпорядження ВЦА Києва. І цей наказ виконувався, бо не був скасований до їхнього переведення в інший батальйон 29 березня 2023 року», – зазначили у «Європейській Солідарності».

У фракції назвали запобіжний захід, який обрала прокуратура, відверто знущальним. «Арешт 60 діб перешкоджає їхній службі в армії і робить неможливим виконання депутатських обов’язків та участь у сесіях Київради. Недаремно ті, хто проводив слідчі дії, ставили запитання про політичну діяльність депутатів, настирливо і неприховано цікавились, наприклад, чи вони є членами «Європейської Солідарності» і чи не планують вони вийти з фракції. 30% запитань прокурора стосувались саме депутатської діяльності. Тому на нашу думку головна мета влади – руками ДБР паралізувати роботу місцевого самоврядування, щоб потім передати його повноваження ВЦА. Ми рішуче протестуємо проти наступу на децентралізацію, одну з найуспішніших реформ в Україні. Ті, хто перешкоджає захисту держави, будуть обов’язково притягнуті до відповідальності і опиняться на лаві підсудних», – наголошують у фракції «Європейська Солідарність».

Як раніше повідомлялося, чотирьом військовослужбовцям однієї з військових частин ТРО, троє з яких є депутатами Київської міської ради, а ще один – помічник депутата Київради, повідомили про підозру в ухиленні від військової служби.

За інформацією ЗМІ, йдеться про Олега Левченка («Європейська солідарність»), Ігора Хацевича («Європейська солідарність»), Михайла Терентьєва («Удар») та Олексія Шпака.

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Слідчі стверджують, що впродовж року підозрювані не з’являлись на військову службу.