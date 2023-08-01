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«ДБР вийшло за рамки закону». «Євросолідарність» про підозри депутатам Київради

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«ДБР вийшло за рамки закону». «Євросолідарність» про підозри депутатам Київради
Три депутати Київради отримали підозри в ухиленні від військової служби: «Євросолідарність» відреагувала
колаж: glavcom.ua

У фракції «Європейська Солідарність» наголосили, що звинувачення стосується періоду, коли загроза для столиці минула

Після оголошеної підозри ДБР трьом депутатами Київміськради, депутати фракції «Європейська Солідарність» у Київраді назвали це переслідування колег-військовослужбовців ЗСУ з метою ліквідувати місцеве самоврядування в столиці, аби передати всі повноваження віськово-цивільній адміністрації. Про це йдеться у заяві фракції, яку оприлюднили на офіційних ресурсах політичної сили.

«Сьогодні, до річниці призначення Татарова і за його вказівкою, слідчі ДБР оголосили звинувачення депутатам нашої фракції Олегу Левченку та Ігорю Хацевичу, які проходять службу в одній з військових частин Києва і нещодавно повернулися зі Словʼянська. Пред’явивши підозру цим військовослужбовцям, ДБР вийшло як за рамки Закону, так і здорового глузду», - йдеться у заяві.

У фракції наголосили, що звинувачення стосується періоду, коли загроза для столиці минула.

«Ми підкреслюємо, йдеться про наших колег-добровольців, які з перших годин повномасштабної агресії 24 лютого 2022 року взяли до рук зброю, записалися в 206 батальйон Територіальної оборони і стали на блокпостах на захисті Києва. Тобто звинувачення стосується періоду, коли загроза для столиці минула і ці військовослужбовці отримали наказ командира відбути у розпорядження ВЦА Києва. І цей наказ виконувався, бо не був скасований до їхнього переведення в інший батальйон 29 березня 2023 року», – зазначили у «Європейській Солідарності».

У фракції назвали запобіжний захід, який обрала прокуратура,  відверто знущальним. «Арешт 60 діб перешкоджає їхній службі в армії і робить неможливим виконання депутатських обов’язків та участь у сесіях Київради. Недаремно ті, хто проводив слідчі дії, ставили запитання про політичну діяльність депутатів, настирливо і неприховано цікавились, наприклад, чи вони є членами «Європейської Солідарності» і чи не планують вони вийти з фракції. 30% запитань прокурора стосувались саме депутатської діяльності. Тому на нашу думку головна мета влади – руками ДБР паралізувати роботу місцевого самоврядування, щоб потім передати його повноваження ВЦА. Ми рішуче протестуємо проти наступу на децентралізацію, одну з найуспішніших реформ в Україні. Ті, хто перешкоджає захисту держави, будуть обов’язково притягнуті до відповідальності і опиняться на лаві підсудних», – наголошують у фракції «Європейська Солідарність».

Як раніше повідомлялося, чотирьом військовослужбовцям однієї з військових частин ТРО, троє з яких є депутатами Київської міської ради, а ще один – помічник депутата Київради, повідомили про підозру в ухиленні від військової служби.

За інформацією ЗМІ, йдеться про Олега Левченка («Європейська солідарність»), Ігора Хацевича («Європейська солідарність»), Михайла Терентьєва («Удар») та Олексія Шпака.

Слідчі стверджують, що впродовж року підозрювані не з’являлись на військову службу.

Теги: прокуратура Європейська солідарність Київрада арешт наказ прокурор самоврядування

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