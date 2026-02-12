Кравченко ініціював розслідування через придбання апартаментів у Буковелі родичами прокурорів

Родичі одразу трьох прокурорів мають нерухомість у люксовому апарт-комплексі Glacier Premium Apartments

Генеральний прокурор Руслан Кравченко 10 лютого призначив проведення службового розслідування після сюжету розслідувачів Bihus.Info про придбання близькими родичами трьох прокурорів об’єктів нерухомості в селі Поляниця Івано-Франківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Генпрокуратури.

За даними журналістського розслідування, інвестиції в люксовий комплекс Glacier Premium Apartments на курорті Буковель можуть не відповідати рівню доходів, відображених у деклараціях.

«З метою встановлення всіх обставин та надання належної оцінки можливому недотриманню вимог, заборон чи обмежень, передбачених законом України «Про запобігання корупції», розпочато службове розслідування стосовно прокурорів Чечітки О. А., Михайлини О. М., Синюка О. В.», – йдеться в заяві.

У розслідуванні журналістів йшлося про інвесторів люксового апарт-комплексу Glacier Premium Apartments, який офіційно відкрився в перший день 2026 року. За даними журналістів, власність у Glacier мають родичі одразу трьох прокурорів: керівника управління Волинської прокуратури Олександра Синюка, співробітника Вінницької прокуратури Олега Михайлини та очільника Лівобережної окружної прокуратури Дніпра Олександра Чечітка.

Крім цього, як стверджує Bihus.Info, у комплекс близько $160 тис. інвестувала дружина медика, колишнього члена військово-лікарської комісії з Вінниччини Євгена Пазюка.

