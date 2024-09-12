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Відключення світла 13 вересня: «Укренерго» потішило українців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла 13 вересня: «Укренерго» потішило українців
У всіх регіонах України упродовж доби 13 вересня не прогнозується відключення світла
фото: glavcom.ua

Необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься

Завтра, 13 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься. Будь ласка, не користуйтесь потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 6:00 – 10:00 і 16:00 – 22:00», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні графіки відключення електроенергії діятимуть із 13:00 до 23:00 у 16 областях України.

Наразі неможливо вказати, в яких умовах українці будуть проходити зимовий опалювальний сезон. Держава готується до зими і можливих атак Росії, захищаючи енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту.

Як стало відомо, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. 

Як повідомлялося, колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

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Теги: відключення світла електроенергія енергетика Укренерго

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