Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відключення світла: як діятимуть графіки 27 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла: як діятимуть графіки 27 вересня
У всіх регіонах України упродовж доби 27 вересня не прогнозується відключення світла
фото: glavcom.ua

Енергетики закликають українців споживати електроенергію ощадливо

Завтра, 27 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денний час – з 10:00 до 16:00», – зазначили енергетики.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

Як повідомлялося, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Раніше колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак. 

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

До слова, місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ) прогнозує, що цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

Читайте також:

Теги: відключення світла енергетика електроенергія Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами експерта, проблему заборгованостей на ринку електроенергії треба вирішувати однозначно і якнайшвидше, бо без цього нові проєкти енергетики розвиватися в країні не будуть
Нардеп пояснив, що стримує інвесторів будувати нові електростанції
Вчора, 17:09
Асоціації зазначають, що підтримка галузі ВДЕ з боку Регулятора необхідна для того, щоб зелена енергетика продовжила розвиватись
Зелена енергетика потребує довгострокової підтримки. Інвестори написали лист главі НКРЕКП
16 вересня, 20:47
У відновлені електропостачання були задіяні фахівці Харківського високовольтного району електричних мереж
Удар по Харківщині: енергетики повернули електрику жителям області
9 вересня, 17:34
В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ремонтні бригади ДТЕК повертали світло вже десятки разів
Порушення електропостачання через обстріли. ДТЕК відзвітував за минулу добу
8 вересня, 18:37
Минулого тижня ремонтні бригади на Донеччині знову потрапляли під обстріли декілька разів, двох енергетиків було поранено
За день енергетики ДТЕК повернули світло понад 48 тис. осель після обстрілів
7 вересня, 17:09
2 вересня наглядова рада державної компанії НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького
Звільнення Кудрицького: хто може змінити голову «Укренерго» на посаді
3 вересня, 10:42
Тинний пояснив, що зараз нові потужності будують тільки промислові підприємства, які хочуть надалі працювати в умовах обмеження електропостачання
Інвестор пояснив, що заважає будівництву нових електростанцій
31 серпня, 17:06
У Києві введено екстрені відключення світла
У Києві введено екстрені відключення світла
28 серпня, 23:38
Зеленський пояснив, який захист мають енергооб’єкти України
Зеленський пояснив, який захист мають енергооб’єкти України
27 серпня, 14:58

Події в Україні

Сексуальне насильство на війні: за допомогою звернулося більше чоловіків, ніж жінок
Сексуальне насильство на війні: за допомогою звернулося більше чоловіків, ніж жінок
Відключення світла: як діятимуть графіки 27 вересня
Відключення світла: як діятимуть графіки 27 вересня
Росія вдарила КАБами по Харкову: є поранені
Росія вдарила КАБами по Харкову: є поранені
ЗСУ вийшли з Вугледара? 72-га бригада зробила заяву
ЗСУ вийшли з Вугледара? 72-га бригада зробила заяву
Чи встигне РФ до зими побудувати захист для Керченського мосту? Відповідь Військово-морських сил
Чи встигне РФ до зими побудувати захист для Керченського мосту? Відповідь Військово-морських сил
Ворог запускав «Кинджали» тричі. ЗСУ прокоментували атаку на Хмельниччину
Ворог запускав «Кинджали» тричі. ЗСУ прокоментували атаку на Хмельниччину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
27K
У Грузії з’явилися цинічні банери з розбомбленими українськими містами (фото)
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2024
26K
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Під час допиту Павло Дуров назвав розмір своєї зарплати та здивував слідчих – Le Monde
9421
Чорнобильська «Слонова нога»: найнебезпечниший об’єкт у світі, який може вбити за два дні

Новини

Нардеп Кучеренко заявляє про тиск глави «Укрнафти» Корецького і вимагає публічних відповідей
Сьогодні, 13:27
У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Сьогодні, 07:23
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 06:00
Партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії
Сьогодні, 03:01
Українські дослідники в Антарктиді зафіксували унікальний погодний рекорд
Сьогодні, 01:40

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua